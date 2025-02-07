山陀兒吹倒高雄8800棵校樹 下月起回種

山陀兒颱風吹倒許多高雄市校樹和周邊行道樹。（資料照）

2025/02/07 05:30

愛樹團體籲從小苗開始種 才能扎好根基、健壯成長

記者許麗娟／專題報導

去年十月山陀兒颱風颳倒高雄市校園高達八千八百棵樹木，逾十三級以上的強風雖是樹倒的主因，但是種大樹、移植的土球和樹穴不足等，也是樹木難以抵抗強風的關鍵，市府教育局在風災後做了校樹總體檢，下個月起將陸續回種，愛樹團體呼籲，從小苗木開始種植，才能健壯成長。

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黑板樹、榕樹、樟樹等傾倒多

盤點高雄市校園樹木，目前種植的樹種以黑板樹、榕樹、樟樹與小葉欖仁居多，而山陀兒風災後倒伏最多的樹木，又以黑板樹、榕樹、樟樹、福木、小葉欖仁居多。

高雄市教育局長吳立森表示，校園樹木在不同時期有不同的選擇，過去主要選擇茂密、遮蔭效果好、相對長得快的，如黑板樹、榕樹等，但黑板樹枝幹鬆脆易斷，榕樹則有竄根的問題，容易破壞步道、擠壓箱涵水溝等。

移植土球、樹穴不足 大樹站不穩

森林城市協會理事長莊傑任指出，台北市、新加坡、全美國種樹都是從小苗開始種，不解高雄為何偏好種大樹，颱風來就是一直倒。政府採購多是樹胸直徑十至十五公分以上的大樹，但因載運困難和種植成本，土球太小使得樹木的根系傷害嚴重，加上樹穴四周土壤差，不足以讓樹根伸長，風大當然站不穩，像「殭屍樹」一樣，許多倒樹都是新種的大棵苗木。

教育局長︰依地區選擇適合樹種

吳立森表示，風災後市府為校園樹木進行總體檢，以及補植的系統性規劃，已把學校倒伏的樹木全部建檔，依據沿海、市區、山區適合的樹種不同，已與台糖進行整體性的評估，會以耐旱、耐濕、耐風和抗病蟲害的台灣原生種為主，樹穴盡量擴大為連續性植栽帶的樹穴，讓樹根的抓地狀況更穩定，今年三月底前會有初步的回種進度，同時也透過這次風災，讓學生從中認識生命教育。

樹木被斷頭式修剪，會造成根系萎縮死亡、樹幹潰爛，增加傾倒風險。（莊傑任提供）

種大樹卻因樹穴不足讓根系伸長，讓樹木成「殭屍樹」被吹倒。（莊傑任提供）

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