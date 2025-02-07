公立大學用DeepSeek 須報准核可

數發部昨日表示，基於國家資通安全考量，行政院及數發部特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI服務產品。（行政院提供）

2025/02/07 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國DeepSeek開發的AI聊天機器人自發布以來，外界對其資安疑慮逐漸升高，擔心個資被「送中」，行政院長卓榮泰已要求公務機關全面禁用，數發部昨指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可，並採取必要之管制措施後即得使用。

公務機關禁用 政府捐助之財團法人也避用

數發部昨在行政院院會報告「AI評測環境建構及公務機關禁止使用DeepSeek」。數發部提醒，中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

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使用理由消失即停用

對於公立大學及研究機構若有使用DeepSeek需求，數發部數位產業署長林俊秀說明，因業務需求且無其他替代方案，應具體敘明理由，經機關資安長及其上級機關資安長逐級核可，函報數發部核定後，以專案方式購置列冊管理，並須遵守三項規定，包括：指定特定區域及特定人員使用、使用理由消失應立即停止使用、以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用。

針對民間部分，卓揆在院會強調，請數發部、國科會進一步使用與國際接軌的評測工具，將根據評測結果提出相關風險示警。

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