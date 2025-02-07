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    水電費遭刪 環境部拔2成燈管

    環境部今年度水電費遭刪減300多萬元，為節省開支，環境部燈管已關近20%。（記者陳嘉怡攝）

    環境部今年度水電費遭刪減300多萬元，為節省開支，環境部燈管已關近20%。（記者陳嘉怡攝）

    2025/02/07 05:30

    週五不加班以節電 率部會之先 停訂報章雜誌

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕中央各部會今年預算遭在野黨大砍，環境部長彭啓明表示，環境部的業務費和水電費分別被刪減三成、一成；由於水電費遭刪減三○○多萬元，環境部已擬十五項節能減碳項目，包括燈管關近二成，週五不加班節電等，將在今日的政府永續長聯盟會議分享做法。不過他坦言，即使將燈管拔除、減少開冷氣，估算只能減少五％水電費。

    三層樓內不搭電梯 筆電取代桌機

    彭啓明表示，為節省開支，環境部一萬多支電燈管有二成已關掉、公共區域盡量不開燈；由於筆電較桌電更省電，會推動使用筆電，還有三層樓內不搭電梯、蔬食日每週多一天、視訊會議代替實體會議等。

    彭啓明也提到，環境部二月起開始試辦週五不加班，不過因為立法委員常在週五要求提交報告，立法院開議後將再和委員說明，可能需要延長繳交報告的時間。

    由於業務費縮減，彭啓明表示，原本環境部約五○份報紙、卅多本雜誌停訂，整棟樓只留一份報紙、雜誌。環境部是各部會中，首個停訂報章雜誌部會，未來若預算回復希望能恢復訂閱。

    彭啓明說，環境部共列出十五項節能減碳項目，將在今日的政府永續長聯盟會議中提出建議，協助各部會因應預算遭刪減，「把壓力變成節能減碳助力」。他直言，今年度所提預算並未增加，甚至還減少，預算刪減的衝擊相當大。

    彭啓明提到，永續長聯盟是包含中央和地方，目前相關建議都會提供，主要會希望由預算遭刪減的部會先行，地方則視需求自主調整。

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