立院砍預算 動漫節文化幣加碼優惠取消

第13屆台北國際動漫節開幕，齊聚100廠商約800個攤位，推廣跨國多元文化的漫畫、動畫、玩具、遊戲等，已成新春期間北部ACG界年度盛會。（記者吳柏軒攝）

2025/02/07 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕第十三屆台北國際動漫節昨登場，首日已搶進十一萬人潮，估五天展期可吸四十八萬人次，但因立法院大砍今年中央政府預算，也衝擊文化幣政策，文化部次長李靜慧昨向年輕人致歉，稱原想讓文化幣在動漫節使用「買二點送二點」，卻因為預算刪減而被迫取消。

李靜慧昨尷尬報告「災情」，她表示，有了創作，更重要還要展出、行銷、走向國際，但因今年度文化部在出版、宣傳、行銷等預算，被立院砍得比較慘烈，原本今年已安排與日本京都國際漫畫博物館舉辦聯展，無奈出國預算全被刪減，台中國家漫畫博物館的策展、業務費等也被大幅刪減。

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李靜慧還指出，這次立院刪預算更加上「不得流用」，故即使其他省吃儉用，也不能拿來用在宣傳，「目前情況的確比較萎靡」，她更提到，原本李遠部長希望讓動漫節、台北書展等年輕人應該消費的地方，要讓文化幣使用「買二點送二點」，但也因預算刪減而取消，盼讓立院知道「我們需要漫畫」，台灣有產出，更需要走出去，大家一起支持。

立法委員蘇巧慧也到場致詞，引動漫《進擊的巨人》名言：「不戰鬥的話，就無法獲得勝利！」認為不管挑戰的魔王有多大，都要繼續努力向前，希望更多人關心立院預算審查議題，今年度預算還沒送出立院，也許事情還有轉機。並認為台灣原創IP已茁壯，運用到各面向，成為走向大型經濟產值的產業。

文化部次長李靜慧在台北國際動漫節致歉，表示立院刪減預算，導致文化幣在展場消費，無法提供買2點送2點優惠，希望立院關注動漫發展，支持台灣原創。（記者吳柏軒攝）

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