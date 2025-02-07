安泰醫院大火9死 檢：蘇清泉應負相當責任

東港安泰醫院去年火警釀9死。（民眾提供）

2025/02/07 05:30

〔記者李立法、陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣東港安泰醫院大火釀九死案，燒出該院大違建問題，屏東地檢署前晚以涉過失致死及違反建築法罪嫌重大，諭知安泰創辦人、國民黨立委蘇清泉五百萬元交保，引發各界關注；檢方認為該起火警與違建有關，而醫院現有規模多在蘇清泉擔任院長期間建立，恐得為這起悲劇負起相當程度責任。

蘇清泉昨天避談違建問題，反指該場大火發生在颱風侵襲當天，屬於複合性的重大天災，是非戰之罪，衛福部災害小組三次評核後，稱讚醫護人員盡心盡力救治病人，背負病人逃生，表現可圈可點，要求醫院疏散動線還要再改進，他會馬上改善，醫院也遵行這個方向正在努力，希望大家支持。

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屏檢指出，被告蘇清泉涉犯刑法過失致死罪及建築法有供營業使用事實的建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，因嫌疑重大，檢察官訊後諭知五百萬元交保，負責醫院財務及相關設備的胞兄蘇威菘涉犯過失致死罪，三百萬元交保。

蘇清泉強調，全案還在偵辦中，他不方便表示意見，但他一定會讓安泰醫院重新站起來。

屏東縣政府於大火後查出安泰醫院院區內的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，西南側的動力中心為領有使用執照的一層樓機房，不過領照面積僅六十五．六八平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達一五一○平方公尺，違建率超過三三○○％，此外，院區總違建率四十七．二％，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

安泰大型違建依序拆除中

屏東縣政府表示，針對東港安泰醫院大型違建正由縣府依序拆除中，有關潮州安泰醫院及縣內其他醫療院所的違建查報，年後各轄鄉鎮市公所已陸續完成查報，也都將依違建處理程序辦理。

國民黨屏東縣黨部昨日舉行新春團拜，蘇清泉也現身黨部受訪。（記者陳彥廷攝）

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