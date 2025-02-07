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    防台灣蚵被混充 販運商納溯源

    漁業署除推動鮮蚵產銷履歷，將向上擴及大盤販運商，避免台灣蚵被混充。（資料照）

    漁業署除推動鮮蚵產銷履歷，將向上擴及大盤販運商，避免台灣蚵被混充。（資料照）

    2025/02/07 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕蚵仔是深受國人喜愛的水產品項，為避免台灣蚵仔遭進口蚵混充，農業部漁業署除推動產銷履歷外，近期擬將蚵仔大盤販運商納溯源管理。漁業署副署長陳建佑表示，已在蚵仔主要產地雲林、嘉義召開說明會，今年會先試行，待正式上路後，沒有加入溯源管理的販運商會被開罰，並且提高抽查次數。

    上路後未加入者 將開罰、提高抽查次數

    去年受颱風影響致國產蚵仔產量減產約二成，自國外進口蚵仔與相關製品數量創新高達六千九百九十六噸。分析進口蚵仔來源國，近年呈增加趨勢的越南進口蚵，也因當地風災影響，去年進口量首見下滑，進口量為三千八百八十六噸，自日本進口的蚵仔數量則創新高，達二千一百廿四噸。

    陳建佑指出，國內對蚵仔的需求強勁，也帶動進口數量，但為確保國人能買到台灣蚵，近年該署推動蚵仔產銷履歷與溯源，覆蓋率已經從卅八％成長到六十三％。台南、嘉義等縣市政府也陸續推出當地牡蠣品牌行銷，讓消費者更能掌握買到、吃到的蚵仔產地。

    因為越南蚵仔價格一斤比台灣蚵仔便宜逾卅元，部分不肖商人會以越南蚵充作台灣蚵販售，甚至外傳混貨多半是出在於產地集貨的販運階段，部分販運商（類似大盤商）疑將越南蚵與台灣蚵混裝後出貨賺取利差。

    常見越南蚵假冒 賺利差

    陳建佑指出，勾稽產業鏈生產過程時，販運商區塊有加強必要，因此計畫將販運商納入溯源規定，國內估計有三、四十家蚵仔販運商，目前還在宣導階段，未來超過一半以上的販運商都將納入溯源，未清楚標示產地的販運商，會依法開罰並且增加抽查次數。

    為提高販運商加入溯源誘因，陳建佑表示，漁業署將提供廠商包裝設備與束口機補助外，也提供包裝場域保鮮升級補助；除蚵仔上游、中游產業鏈納入溯源與加強標示外，陳建佑指出，也已跟衛福部食藥署取得共識，今年底前將會推動蚵仔零售端產地標示，未來消費者到菜市場選購蚵仔，可以更了解蚵仔的產地。

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