豐濱推共享電動機車 免費騎200公里

豐濱鄉公所在豐濱公有市場前，與業者合作設立廿四小時共享電動機車租車站。 （豐濱鄉公所提供）

2025/02/07 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭乘大眾運具、騎共享電動機車，迎著大海兜風的東海岸低碳小旅行說走就走！花蓮縣豐濱鄉在農曆年前推出「豐濱有腳」共享電動機車，提供廿四小時租賃，推廣期間下載就送六百元抵用券，等於騎二百公里免費，搭乘客運到豐濱站下車，走路到豐濱鄉公有市場就能便宜租用騎車！

東海岸兜風 不用開車

位於東海岸的豐濱鄉沒有火車通過，唯一大眾運輸工具為搭乘客運，目前包括統聯客運、興東客運共有一一二五（光復車站—豐濱）、一一四○（花蓮—靜浦）、一一四○Ａ（花蓮—靜浦）、一一四五（花蓮火車站—成功）及八一一九（台東—成功—花蓮新站）共五個公車路線有經過豐濱站。

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鄉長邱福順說，在花蓮旅遊租機車是最經濟的方式，若從花蓮車站騎到豐濱相對比較累，為了讓來到豐濱的遊客、便捷地在景點與景點之間移動，引進無人廿四小時共享電動機車租賃服務，一公里計價三元，費用不高，民眾搭公車到豐濱後，走路十分鐘內就能到租車點豐濱鄉公有市場，今年農曆年前開張，過年期間遊客詢問度高。

推廣期下載APP 送600元券

遊客林小姐說，以前從花蓮轉運站搭乘客運抵達豐濱後，交通工具只剩兩條腿，有了共享機車服務，過年期間特地前來體驗，從豐濱騎到北回歸線標來回廿公里也只要六十元，騎多少算多少，還不用趕時間還車，透過APP租借很方便，由於在推廣期間下載APP，註冊成功就送六百元租車抵用券，相當划算。

鄉公所表示，共享電動機車「豐濱有腳」接駁計畫，結合大眾運輸的使用，達成綠色環保旅遊、節能減碳的目的，讓遊客盡情探索豐濱各部落豐沛的文化底蘊，享受山海美景、傳統美食與人文風情。租賃站服務也提供旅遊DM，讓遊客按圖索驥暢遊東海岸，民眾可在手機蘋果、安卓商店搜尋「騎跡」下載APP。

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