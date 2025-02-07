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    太平山迎媽祖 邀遊客坐蹦蹦車遶境

    遊客搭乘太平山蹦蹦車媽祖專車體驗另類山林遶境。 （林保署宜蘭分署提供）

    遊客搭乘太平山蹦蹦車媽祖專車體驗另類山林遶境。 （林保署宜蘭分署提供）

    2025/02/07 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區「鎮安宮」，海拔高度一九五○公尺，是全縣地勢最高廟宇，每年三月迎媽祖傳統已流傳逾半世紀，林業保育署去年首度邀遊客參與大獲好評，今年再度讓民眾加入，搭乘蹦蹦車體驗另類山林遶境，二月十九日開放線上報名。

    太平山「鎮安宮」於二○二一年被宜蘭縣文化局指定登錄為歷史建築，內部以檜木打造，原為日治時期神社，一九四五年改建後主祀國姓爺鄭成功，一九七○年起林業工作者為祈求林場生產及生活平安順利，每年三月都會舉辦太平山迎媽祖儀式。

    去年林保署宜蘭分署慶祝羅東林場百歲，首度邀請遊客體驗太平山迎媽祖小旅行，因報名秒殺並受好評，今年順應民意再度開放民眾報名，活動限額卅五人，二月十九日上午十點開放線上報名，額滿即停止報名。

    宜蘭分署指出，今年循往例向國姓爺擲筊請示，訂三月五日至七日舉行迎媽祖活動，前往縣內廟宇迎駕神尊後，邀請眾神明一同前往太平山作客，往太平山方向沿途遶境，最後搭乘蹦蹦車駐駕鎮安宮。

    宜蘭分署表示，開放民眾參與活動主要為第二天、三月六日行程，每位參加者需繳一千六百元報名費用，包含車資、門票、保險、餐點及蹦蹦車車票，並會致贈限量二○二五年版本的活動紀念衫及紀念福袋，另安排至原太平山俱樂部參觀與專人導覽。

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