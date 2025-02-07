淡海新市鎮 增設淡水國中新校區

2025/02/07 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕淡水區有許多重大公共建設正在推動中，人口已增加到二十餘萬人，學生數約三千二百人，人口成長也衍生就學需求，新北市長侯友宜昨天宣布，將於新市鎮文中九用地增設淡水國中新校區，另在淡水其它地區規劃國際學校；教育局長張明文說，淡水國中新校區鄰近淡海輕軌「濱海義山站」，預計於二○三二年完工。

鄰近輕軌濱海義山站 2032年完工

侯友宜指出，淡水區近年有許多公共建設陸續完成，包括淡水國民運動中心、淡海輕軌二期路網等，淡江大橋也預計明年二月通車，在淡海新市鎮的發展過程中，老舊社區學生逐漸減少，新市鎮的就學需求提升，決定在新市鎮文中九用地增設淡水國中新校區。

請繼續往下閱讀...

市府另規劃引進國際學校

他說，淡水也是許多外籍人士列為首選的居所，除了在淡海新市鎮增設淡水國中新校區，因應淡海新市鎮發展及科技產業進駐，也規劃引進國際學校，提供外籍人士子女的教育需求，也提升新北市的國際教育品質。

張明文表示，淡水區目前的學生人數約三千二百人，學齡人口逐年增加，選址在新市鎮的淡水國中新校區鄰近淡海輕軌濱海義山站，方便師生通勤，新校區將作為淡水國中主要的教學場域，規劃校舍、操場等教學空間，預定二○三二年完成；至於淡水國中原校區，將彙整地方民意綜合規劃，保留活化教育學習場域，符合在地民眾學習需求。

教育局說，在國際學校部分，將於淡海新市鎮文中五用地進行國際與外僑學校優先推動用地評估作業，協助將適合的土地變更為文教區用地。

淡江國中校長王潔雯表示，淡水區人口愈來愈多，新市國小、淡海國小招生都額滿，有必要設立新校區。

另外，侯友宜昨天也到淡水區福安宮慰勞清潔隊員在春節期間的辛勞，他宣布，新北市各區清潔隊每年例行的兩天一夜觀摩活動經費，由每人三五○○元調升至四一○○元，讓清潔隊員在辛苦之餘也能好好放鬆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法