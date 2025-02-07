淡江大橋年底完工 明年2月通車

淡江大橋目前進度約七十七％，預計今年底完工，明年二月通車。 （新北市工務局提供）

2025/02/07 05:30

進度約77％ 市府爭取中央核定八里輕軌 銜接淡江大橋的市道105線今年動工

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到淡水區主持行動治理座談會，有關施工中的淡江大橋進度，他表示，預計今年底完工、明年二月通車，在通車之前，市府會爭取中央儘速核定「八里輕軌」案；另外，銜接淡江大橋的市道一○五線也會在今年動工，建構淡水、八里到林口北海岸的三個城市交通路網。

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侯友宜指出，由公路局主辦的淡江大橋工程，經費二三○．三八億元，目前進度約七十七．五三％，預計今年底完工、明年二月通車；淡北快速道路已在去年動工，預計二○二九年完工；淡海輕軌二期路網已將修正計畫提報交通部審查，預計在中央核定之後的五年後完工，市府也積極建設市場與圖書館，邀請業者在淡海新市鎮拓展據點，已有超市業者規劃在後洲路設點。

里長建議 周邊道路通盤檢討

他說，隨著淡江大橋、淡北快速道路與淡海輕軌二期等交通建設發展，再加上沙崙文創園區與社會住宅持續落成，淡水將迎來嶄新面貌，市府會在馬路鋪設、側溝整治等基礎建設加倍努力；淡水區幸福里里長李佳倩說，淡江大橋明年初開通後，周邊道路也應做好通盤檢討，及時疏散淡江大橋的上、下橋車流，避免交通壅塞。

單塔不對稱斜張橋 耐七級強震

淡江大橋由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）設計，主塔3D曲面造型因工程難度高且原物料上漲，過程中流標七次，經費不斷追加，淡江大橋整體工程分成三個標案，淡水、八里端的連絡道皆已通車，第三標的主橋段正在施工，主橋段長約九二○公尺、橋塔高達二一一公尺、主跨徑四五○公尺，是全世界目前主跨徑最長的單塔不對稱斜張橋，二一一公尺高的主塔預計七月完成。

公路局表示，淡江大橋依照國家耐震設計規範施作，大橋配備七支液壓阻尼設備（HFR），可提供五二五○噸抗震力，兩端橋墩的FVD阻尼器各提供一千噸支撐，主塔與橋體之間有四十公分間隙，避免結構碰撞損壞，淡江大橋耐震係數○．四五G，可承受七級地震，達到「小震不壞、中震幾乎不壞、大震可修」的安全標準。

公路局指出，淡江大橋也預留未來推動淡海輕軌系統「八里延伸線」所需的橋面空間，在八里輕軌施工前，規劃作為公車專用道。

淡江大橋目前進度約七十七％，預計今年底完工，明年二月通車。 （新北市工務局提供）

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