芳苑爆H5N1禽流感 撲殺3萬隻蛋雞

養禽業者加強場內管理，確保通風與保溫，採取統進統出、不密集飼養等方式，並落實防鳥措施、嚴格管控人員與車輛進出。（彰化縣府提供）

2025/02/07 05:30

1月18日至今 彰縣已有3場蛋雞場淪陷 撲殺9萬隻

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流頻繁，影響不僅人類健康，連家禽也難倖免！彰化縣動物防疫所﹙簡稱動防所﹚證實，芳苑鄉一處蛋雞場爆發H5N1高病原性禽流感，場內雞隻陸續暴斃，三萬多隻蛋雞已全數撲殺。動防所提醒業者加強防疫，發現異常應立即通報，若隱匿疫情，將不予補償。

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蛋價不受影響 民眾不必擔心

動防所表示，一月廿九日接獲通報，該雞場有異常死亡情形，立即派員進行移動管制並且採樣送檢，二月四日確診為H5N1禽流感，五日完成撲殺、清場與消毒，共撲殺三萬四七隻蛋雞。

接連寒流來襲，讓不少人冷到直發抖，不只人受不了，連雞也遭殃，全台養雞最多的彰化縣，從一月十八日爆出今年首起禽流感疫情以來，至二月五日已經有三場蛋雞場淪陷，十九天內撲殺近九萬隻蛋雞，不少民眾擔心，蛋價會不會因此上漲？

對此，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，目前全縣約有二○五○萬隻蛋雞，這波禽流感疫情累計撲殺八萬八八八九隻，包括一月十八日竹塘蛋雞場四萬一八四二隻、一月廿一日芳苑蛋雞場一萬七○○○隻，還有二月五日芳苑另一場蛋雞場三萬四七隻。總體算下來，撲殺的蛋雞僅佔總數○．四三％，不到○．五％，市場供應不會受影響，民眾不必擔心蛋價波動。

未依規通報疫情 最高罰100萬

董孟治指出，寒流一波接一波，若雞舍保暖沒做好，雞隻受寒緊迫，更容易被病毒入侵。他提醒養殖業者，冬天還沒過去，一定要加強飼養管理，做好保暖，才能降低禽流感風險。

動防所呼籲養禽業者加強場內管理，確保通風與保溫，採取統進統出、不密集飼養等方式，並落實防鳥措施、嚴格管控人員與車輛進出，降低疫情風險；未依規定通報者，將依《動物傳染病防治條例》開罰五萬至一○○萬元，早發現、早處理是防疫關鍵，避免疫情擴散。

彰化一家蛋雞場傳出禽流感疫情，場內三萬多隻雞全部撲殺。（彰化縣府提供）

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