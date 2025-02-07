遊南投北港溪峽谷 注意落石

南投北港溪中游壯闊奇美的峽谷景觀近來爆紅，吸引許多民眾前往朝聖。（民眾提供）

2025/02/07 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投北港溪中游壯闊奇美的峽谷景觀，近來因網路瘋傳而爆紅，吸引許多民眾取道農水署維修能高大圳施設的工程便道，前往此一季節限定的祕境朝聖，惟農水署南投管理處表示，該便道非一般開放的健行路線，並不鼓勵民眾前往，尤其最近地震頻繁，有落石之虞，民眾若欲前往，恐得自負安全。

近日地震 農水署不鼓勵走工程便道

位於南投縣仁愛鄉靠近國姓鄉交界處的北港溪峽谷，千仞峭壁上佈滿嶙峋奇岩怪石令人嘆為觀止，被喻為媲美太魯閣峽谷景觀。

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由於農水署為維護引自北港溪上游九仙溪的能高大圳引水隧道等設施，每隔五、六年進行較大規模的維修，便在枯水期於北港溪溪床修築便道供工程車通行，也讓民眾得以從惠蓀林場的便道柵門進入後，循工程便道近距離欣賞此一大自然鬼斧神工的奇景。民眾除徒步及騎乘越野機車、單車者外，也不乏有人開著四輪傳動車等車輛進入，甚至在溪谷烹煮野餐。

農水署南投管理處表示，該便道人口柵門工程車進出頻繁，且有其他路徑可進入峽谷，難以嚴格管制民眾從此柵門進入，但該便道並非一般開放的健行路線，原則上並不鼓勵民眾前往，已在便道入口柵門設置進入此便道後即非園區範圍公告，民眾若欲前往，要衡量自身體能，注意自身安全，以免發生意外。

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