電動滑板車賞櫻 暨大櫻花季登場

暨大校方鼓勵賞花遊客可租借電動滑板車代步。（暨大提供）

2025/02/07 05:30

150公頃校園種3千棵櫻花樹 估中旬盛開 用環保方式享受春天氛圍

〔記者陳鳳麗、林曉雲／南投報導〕南投縣二月開始進入賞櫻季，國立暨南國際大學（簡稱暨大）昨展開今年的櫻花季活動，目前櫻花約開三成，本月中旬會盛開，該校因校園廣闊，今年櫻花季首次推出「電動滑板車賞櫻體驗」，讓遊客以環保方式享受春天的浪漫氛圍。

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22日「櫻花茶席」 坐樹下品茗

暨南國際大學校園廣植櫻花三千棵，包括八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等多樣品種的櫻花，近幾年都舉辦櫻花季活動，開放遊客進入校園賞櫻，今年的櫻花季從昨日展開，並與五十一所高中職簽訂「櫻花聯盟」，將透過教育合作推動綠色校園與學術交流。

暨大表示，目前櫻花大約開了三成，預估兩週後會盛開，二月廿二日將會舉辦「櫻花茶席」，參加的遊客可坐在櫻花樹下品茗。

校方與51所高中職簽訂聯盟

而花季期間也將有「地方精品咖啡推廣」、「關於邵族靜態展」等活動。此外，假日並舉辦「櫻花市集」，結合在地農產與手作工藝，讓遊客在賞櫻之餘，也能支持地方經濟發展。

由於暨大校園面積達一百五十公頃，為了推廣遊客以環保方式賞櫻，鼓勵利用校內的電動滑板車代步，校園內設有多個租借點，只要下載APP，並綁定信用卡、悠遊卡或LINE PAY扣款，即可租借電動滑板車。

暨大校長武東星表示，暨大連續八年獲選全球前五○大綠色永續大學，擁有絕佳的自然生態環境，櫻花季也結合永續發展概念，強調環境保護與地方文化的推廣。

奧萬大、清境農場也都可賞櫻

除暨大外，奧萬大的山櫻花也已盛開，八重櫻將接續開花，月底到三月初則有白色霧社櫻接最後一棒綻放。

清境農場青青草原也廣植櫻花，以富士櫻最多，富士櫻目前也開始綻放，預估月底盛開，目前青青草原的步道或草原周邊，都可欣賞到櫻花綻放美景，遊客既可賞櫻花，還能看到綿羊在花下悠閒吃草的萌樣。

暨大櫻花季登場，目前櫻花開約3成。（暨大提供）

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