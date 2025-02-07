改造教室 溪洲國小上課變有趣

斗六市溪洲國小在善心企業贊助下，翻修社會教室、美勞教室，空間變寬敞、明亮，學生可以輕鬆快樂學習。（記者黃淑莉攝）

2025/02/07 05:30

地方善心企業專款贊助 融入美學兼顧教學與機能

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教室不再只是單調白色或水泥牆，斗六溪洲國小在地方善心企業專款贊助下，把美勞教室、社會教室變豐富，變得有工作坊氛圍，讓小朋友喜歡待在教室，且上課變有趣。

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美勞教室成多元教學空間

溪洲國小位在斗六市郊，臨近莿桐及林內，是雲林縣軟式網球培訓基地之一，校長陳雅芳指出，學校這幾年在歷任校長及教職同仁的努力下轉型，課程與社區結合互動，成績獲校友及在地企業肯定，更熱心贊助經費，協助學校營造舒適的學習環境，讓學生快樂學習。

社會教室是跨領域教學場所

陳雅芳表示，去年在地善心企業主動詢問學校需求，她提議裝修教室空間，融入美學設計又兼顧教學需求與空間機能，獲得企業主認同，協助翻修美勞教室與社會教室，兩間教室牆面以仿文化石不規則磚紋壁貼，地板改鋪仿木紋地板，還設置多功能收納展示櫃，可放置學生作品，展示櫃拉門兼具移動式白板功能，可以輔助老師教學用。

溪洲國小總務主任李政翰指出，兩間教室翻修後煥然一新，美勞教室成為藝文、繪畫、手作、書法、積木機器人等多元教學的理想空間；社會教室則是社會、自然、生活科技等跨領域教學場所，也是教師進修研習之地。除了美勞、社會教室翻修，一、二年級教室的地板也全面改為仿木紋地板，讓孩子可以在教室內躺坐，老師課程安排更多元。

陳雅芳表示，另有七十多歲校友謝見智，從前年開始每年捐贈五十萬元加菜金，讓學弟妹們能吃好吃飽，去年耶誕節還招待全校師生享用排餐。

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