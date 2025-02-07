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    捷運中山站1號出口 施工封2年 通行不便

    台北捷運中山站一號出口改造工程施工近二年，遭民眾批評工期過久，通行不便又危險。（記者林承鴻攝）

    台北捷運中山站一號出口改造工程施工近二年，遭民眾批評工期過久，通行不便又危險。（記者林承鴻攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運中山站一號出口改造工程施工近二年，遭民眾批評工期過久，通行不便又危險。台北捷運公司說明，因需於軌道區上方切除樓板、敲除樓梯及安裝新設電扶梯，整體施工難度較高，預計今年五月底完工，電扶梯將改為雙向上下通行，並美化周邊空間。

    記者實際到現場查看，平日下午中山站周邊人潮不少，已可看見新的一號出口雛形，南段部分工程已完工。不過工區大門設於人行道中間，行穿線也沒有和人行道對齊，假日人潮一多，常蔓延到馬路上，產生安全隱憂。

    每週都會去中山商圈的江小姐表示，一號出口周邊有許多餐廳，誠品南西店和新光三越台北南西店一館也在同一側；對面的四號出口則有比較多商店、市集，以往兩個出口可以達成分流作用，但工程一封就是兩年，通行很不方便，原本公告去年九月完工，不理解為何要修這麼久。

    北捷表示，自二○二三年二月廿日封閉出口，先於一號出口內捷運軌道區上方切除樓板、敲除樓梯及安裝新設電扶梯，為確保系統營運不受影響，施工難度較高，目前此部分已完成；出口改造則仍進行中，預計五月底前完工並恢復一號出入口通行，原單向電扶梯將變為上下雙向扶梯，讓年長者進出更為方便。

    台北捷運中山站四號出口及周邊線形公園於二○一九年十月改造完成，平日有許多民眾駐足停留。（記者林承鴻攝）

    台北捷運中山站四號出口及周邊線形公園於二○一九年十月改造完成，平日有許多民眾駐足停留。（記者林承鴻攝）

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