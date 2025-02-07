限量10萬盞 台北小提燈9日發放

台北燈節暌違6年恢復發放小提燈，圖為蛇年「台北小Q」小提燈。（觀傳局提供）

2025/02/07 05:30

〔記者甘孟霖、董冠怡／綜合報導〕農曆春節年假後，迎接元宵節前的首個週末，台北市已六年未發放的小提燈，週日（九日）起將在十二個行政中心等地重新限量發放，台北燈節主場地西門町一帶也有多場活動；基隆則有七堵煙火嘉年華，明（八）日在七堵區崇孝街登場。

12個行政中心等地領取

台北市今年恢復發放十萬盞蛇年小提燈「台北小Q」，燈身繪有台北市地標、美食等，九、十日兩天下午兩點起，在十二個行政中心等地限量發送；中山堂廣場、北門廣場兩服務台九日至十二日，每天下午兩點起也能領取，每人限領一盞。十二日當天，民眾提小提燈可至展區服務台領取免費湯圓，共慶元宵節。

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台北燈節位於中山堂廣場的「光錦舞台」，在本週末及下週五、六、日的晚間都有精彩演出；八日有歌手蕭秉治演唱，十五日「icyball冰球樂團」表演，還有古典樂、國樂、原住民樂舞、東南亞傳統舞蹈及馬戲劇團等演出；漢口街二段、中華路峨嵋街口、西門町六號出口後方，則有街頭藝人表演。

基隆七堵煙火嘉年華 明登場

基隆七堵煙火嘉年華八日下午兩點在崇孝街登場，有親子「童」樂世界、大型市集嘉年華、金曲歡樂之夜接力登場，邀請露娜樂團、海苔哥哥及棉花糖姐姐唱跳、神奇魔術秀、點心屋兒童劇團演出，重頭戲為壓軸的六分鐘高空煙火秀，預計晚間九點半在俊德吊橋上游基隆河右岸施放，除了現場觀賞，七賢橋上也能欣賞到璀璨煙火綻放。

由於周邊將進行交通管制，七堵區長馮及安建議搭乘大眾運輸，若自行開車，可停到七堵區公所停車場、七堵車站停車場、七堵停車場、光明一公有停車場、光明二公有停車場。

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