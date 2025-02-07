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    首頁　>　生活

    士林官邸鬱金香展 情人節添浪漫

    2025/02/07 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕士林官邸春節蘭花展後，將迎來以「愛的遇藝」為主題的鬱金香展，本月十三日登場展至廿三日止，適逢情人節，將打造八大展區，以鬱金香為媒介，傳遞不同國家的愛情文化；粉絲專頁舉辦「他香鬱故知」抽獎，大獎包括東京單人來回機票。

    13至23日 傳遞愛情文化

    台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，士林官邸鬱金香展相當受歡迎，顯示民眾對帶有夢幻色彩的鬱金香有無限的喜愛，今年展期適逢西洋情人節，特別以愛情、異國及藝術為概念，打造各國愛情故事的沉浸式體驗，讓民眾能夠在春天伊始，感受濃厚的愛意與美好氛圍。

    園藝管理所主任吳旻靜表示，鬱金香展打造八個展區，融入荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化，也與台灣3E美術會理事長王馨敏合作，展出五件深具個人情感與自然意象的作品：《看見花開─士林官邸》、《月令圖》、《秘密花園》、《玫瑰心事》及裝置藝術《蝴蝶來了》，透過藝術的結合，以另一個角度欣賞花卉之美。

    主辦單位為活動暖身，在士林官邸旅客粉絲專頁推出「他香鬱故知」抽獎活動，介紹有關鬱金香的歷史典故與小故事，只要在貼文下方標註好友並留言，就有機會獲得日本東京單人來回機票等好禮。

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