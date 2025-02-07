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    初九天公生 蕭美琴指南宮參拜 祈庇佑台灣

    副總統蕭美琴（中）六日在指南宮主委高超文（右）、前國策顧問黃承國（左二）等陪同，出席玉皇聖誕護國祈安禮斗法會。（記者廖振輝攝）

    副總統蕭美琴（中）六日在指南宮主委高超文（右）、前國策顧問黃承國（左二）等陪同，出席玉皇聖誕護國祈安禮斗法會。（記者廖振輝攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕副總統蕭美琴昨天一早到指南宮參加「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」，她在致詞時表示，台灣現在遇到內外挑戰，只要走的踏實、走的實在，相信台灣人的良善與正能量，能確保國家獲得神的庇佑。

    昨天是大年初九、玉皇大帝生日「天公生」；蕭美琴一早出席指南宮「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」，祈求台灣國泰民安。她提到，宮廟各主委與委員在「天公生」前這段日子都相當忙碌，特別感謝廟方的接待。

    蕭美琴接著說，指南宮代表的正能量，希望能遍及全台灣各地；從指南宮放眼望去，可以看到整個大台北盆地，許多民眾、百工百業正辛勤地為國家的經濟、繁榮、社會安定努力工作。她除了代表總統賴清德前來指南宮參拜外，也希望能一起在正確的道路上，順利的帶領國家。

    蕭美琴說，即便現在遇到內外挑戰，但在各種風雨當中，只要走的踏實、走的實在，相信台灣人的良善與正能量，能確保國家獲得神的庇佑。最後，她致贈廟方福袋，祝福大家家庭和順、身體健康、國家興盛與國泰民安。

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