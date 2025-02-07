預約到宅打疫苗出包 聯醫稱中央調走

2025/02/07 05:30

簡舒培批北市府甩鍋 聯醫改口坦承疏失忘記預留疫苗

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕知名藝人大S在日本因流感驟逝，引發流感疫苗搶打潮，民進黨台北市議員簡舒培指出，有民眾年前向聯合醫院和平院區申請年後到宅施打疫苗，當天卻被通知「中央將疫苗全數調走」無法施打，追查卻發現不是疾管署調走疫苗，而是聯醫忘記預留疫苗，痛批北市府上行下效，學市長蔣萬安的甩鍋文化，被抓包後卻又質疑民眾說謊。而陳情民眾得知衛生局否認有中央調走疫苗的說法，遺憾表示「很不可取」。

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聯醫總院長：內部溝通不周延 緊急調度接種

聯合醫院總院長王智弘表示，同仁因內部管理與溝通不周延，未留下預約的劑量，當日緊急調度已依原定時間到宅完成施打，後續會改善相關作業，避免造成外界誤解；他也特別說明，根據通話紀錄，同仁從未提及「中央」收回疫苗，「甩鍋中央」一說並非事實，反而嚴重打擊醫護人員士氣。

簡舒培表示，民眾在年前向聯醫和平院區健康管理中心申請長照接種流感疫苗，安排年後到宅施打，施打當天早上卻接到健管中心電話通知，聲稱「中央將疫苗全數調走」無法施打。隨即透過立委向疾管署查詢，了解到並沒有調走疫苗的情況。民眾再向衛生局查詢，衛生局向健管中心查證後，健管中心改口「與疫苗管理單位溝通不良」，坦承沒有預留，緊急調度疫苗才讓民眾順利接種。

被抓包反質疑 民眾：不可取

簡舒培痛批，北市府自己的行政疏失卻推責中央，要民眾自己扛後果；如果不是推責中央，民眾會找立委向疾管署查證嗎？被抓包後還反質疑民眾說謊。痛批北市府慣性甩鍋中央，有樣學樣、上行下效，形成無恥的甩鍋文化，帶壞公務體系風氣。

而該名民眾在得知原來是聯醫忘記保留疫苗後表示，做錯事情，面對或道歉都可以，但推卸責任賴給中央，或反過來不承認曾說過疫苗被中央取走的說法，「很不可取」。

王智弘表示，針對在宅行動不便且符合公費流感疫苗接種的對象，安排到宅接種服務，是聯醫的美意、也是創舉；近期疫苗施打量劇增，期盼外界多給一線醫護同仁加油鼓勵，共同完成全民防疫與照顧市民健康的任務。

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