盧秀燕批中央不會做事 遭綠議員反諷

2025/02/07 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天北上出席行政院會，針對行政院中辦業務費被刪是否影響台中市民權益，她強調，此次通過二兆九千億元預算，創國家歷史新高，國家應該做更多的事情，「如果有這麼多的預算，還不會做事，那就有點麻煩了。」對此，台中市議員周永鴻反批「盧市長，不會做事的其實是你吧！」

行政院中部聯合服務中心今年業務費預算，遭藍白立委砍剩七萬元，市長盧秀燕昨天強調，今年度通過中央總預算達二兆九千億元，「如果有這麼多的預算，還不會做事，就有點麻煩了。 」

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民進黨議員周永鴻反諷，「盧市長，不會做事的其實是你吧！」如果用同樣標準檢視台中市政府總預算，二○一八年林佳龍執政，總預算最終通過一九二四億；盧秀燕執政後，今年度總預算最終通過二九○五億，增加近一千億，膨脹五○．九八％，誰不會做事？

他更痛批，盧市府執政下的台中交通事故件數、事故死傷人數和酒駕件數，以及塞車時間，都連續高居全國各縣市第一，儼然是交通地獄，近期媒體民調也顯示，民眾對台中打詐和查緝非法博弈成效認同度低於五成，但是盧市府的預算比林佳龍時期增加超過五成，「增加了預算真的有用嗎？」對此，市府不回應。

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