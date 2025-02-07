為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    盧秀燕批中央不會做事 遭綠議員反諷

    2025/02/07 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天北上出席行政院會，針對行政院中辦業務費被刪是否影響台中市民權益，她強調，此次通過二兆九千億元預算，創國家歷史新高，國家應該做更多的事情，「如果有這麼多的預算，還不會做事，那就有點麻煩了。」對此，台中市議員周永鴻反批「盧市長，不會做事的其實是你吧！」

    行政院中部聯合服務中心今年業務費預算，遭藍白立委砍剩七萬元，市長盧秀燕昨天強調，今年度通過中央總預算達二兆九千億元，「如果有這麼多的預算，還不會做事，就有點麻煩了。 」

    民進黨議員周永鴻反諷，「盧市長，不會做事的其實是你吧！」如果用同樣標準檢視台中市政府總預算，二○一八年林佳龍執政，總預算最終通過一九二四億；盧秀燕執政後，今年度總預算最終通過二九○五億，增加近一千億，膨脹五○．九八％，誰不會做事？

    他更痛批，盧市府執政下的台中交通事故件數、事故死傷人數和酒駕件數，以及塞車時間，都連續高居全國各縣市第一，儼然是交通地獄，近期媒體民調也顯示，民眾對台中打詐和查緝非法博弈成效認同度低於五成，但是盧市府的預算比林佳龍時期增加超過五成，「增加了預算真的有用嗎？」對此，市府不回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播