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    考量生理期 中市議員要求延長運動中心女性月票

    運動局表示，台中市有多個國民運動中心採不分性別優惠措施。（市府提供）

    運動局表示，台中市有多個國民運動中心採不分性別優惠措施。（市府提供）

    2025/02/07 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市已有多個國民運動中心開放使用，民進黨議員江肇國表示，各縣市都有國民運動中心，但提供給女性運動權益卻不同，新北、台南部分運動中心的女性可享有月票使用三十六天的優惠，但台中市卻沒有類似政策，他抨擊市長盧秀燕，自稱是「媽媽市長」，卻未重視女性權益。

    運動局表示，台中市各國民及兒童運動中心持續與市府共同合作，推廣運動平權概念，運動中心月卡則採不分性別優惠措施，包括朝馬、潭子、南屯運動中心的游泳池，以及朝馬及南屯運動中心的健身房均推出月票四十天優惠，鼓勵全民參與。

    抨擊「媽媽市長」 未重視女性權益

    議員江肇國指出，新北市新莊運動中心、台南市永華國民運動中心等地，已考量女性生理期影響，將運動中心月票的使用天數從三十天延長至三十六天，確保女性運動權益不受影響，但台中市目前運動中心的月票價格與使用方式卻未區分性別，也未針對女性特殊需求提供彈性規範，顯然有檢討的空間。

    運動局︰採不分性別優惠措施

    江肇國更提及，盧秀燕過去擔任立委時也曾關心女性運動權益，也曾建議女性購買公立泳池月票應享折扣，擔任市長後承諾拋諸腦後，「盧立委做得比盧市長用心」，他要求市府比照其他縣市的作法，讓女性在生理期也能合理安排運動計畫，不會因為硬性規定而權益受損。

    運動局表示，運動中心有針對女性推出專屬課程，也有母親節、婦女節優惠，以提高女性運動參與率，針對周邊居民亦提供折扣優惠，如北區及長春運動中心除在地區域居民優惠外，近期更擴大到東、中、西區市民。

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