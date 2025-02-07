大里聯合行政中心 明年底前動工

大里聯合行政中心位於第十五期重劃區，民政局今年已著手規劃。（市府提供）

2025/02/07 05:30

議員批盧秀燕上任未積極推動 空轉8年無實質進度 根本「空手道高手」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕位於第十五期重劃區中的大里聯合行政中心興建案去年一度傳出市府棄建，因中央已確定該重劃區無保留社宅用地必要，民政局長吳世瑋指出，已啟動該案規劃，將招標委託「專案營建管理」進行統包評估，預計明年底前動工；在地議員李天生及張芬郁均痛批，二年後台中市長盧秀燕都將卸任，等於空轉八年無實質進度，根本「空手道高手」。

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民政局︰已著手規劃 「專案營建管理」將招標

前市長林佳龍任內推動第十五期重劃案，劃設機關用地推建大里聯合行政中心，改善當地多處辦公廳舍老舊、民眾洽公不便等問題，但盧秀燕上任後未見積極延續推動，去年更一度傳出因地方對聯合行政中心的功能意見紛歧，另有國發會要求重劃案需納入五％社宅用地政策未定案卡關，市府暫緩推動，消息傳出引起地方強烈反彈。

不過，內政部已指出，該案所在的十五期重劃區土地未達十公頃，沒有要求留設三％至五％的社宅用地，新的一年開始，地方關切大里聯合行政中心相關進度。

議員︰盧拖到卸任前 擺明就是不想推

吳世瑋指出，聯合行政中心原評估納入包括公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等，但地方陸續提出希望增加包括音樂廳、展覽館、公托等多元功能，導致行政中心恐愈蓋愈高，預算也將大幅增加，經跟地方多方溝通後，聯合中心的功能確定以「行政中心」為主，今年已啟動該案規劃，將進行「專案營建管理」招標，進行實際進駐單位等統包規劃評估，預計今年八、九月規劃出爐，加計後續設計及工程招標等期程，預計明年底前動工。

李天生痛斥，該案早在林佳龍任內已規劃完成，盧秀燕上任逾六年來空轉一圈竟回到原點，再花一次規劃費，重覆做相同的事，「明年底前」才可望動工，拖到卸任前，擺明就是不想推；張芬郁也說，地方期待舊市區能加速更新開發，盧市府放消息啟動規劃，實際動工時程竟又要再等兩年，等於在她任內八年空轉到底，根本「空手道高手」，不把地方期待當一回事。

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