花蓮沿岸漂流木 春節9天起火8次

去年颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積一萬多公噸漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也經常引發火災。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節九天連假中，花蓮共發生廿七件火警案件，起火原因以漂流木火災八件最多。消防局認為，與民眾在漂流木堆積區域故意或不慎遺留火種有關，已在火災易發區設立防火宣導立牌，將加強宣導火災防範的措施。

地震加颱風 沿岸堆積逾萬公噸

消防局指出，春節期間縣內共發生廿二件火災，非火災案件五件，火警成災比例達八十％；據案件的類別來分析，人員傷亡A2類火災有三件、占十四％，無人員傷亡A3類火災十九件、占八十六％。火災案件中，以其他類火災十四件占總數六十四％最多，其次為建築物火災八件，為總數卅六％。

請繼續往下閱讀...

消防局分析其他類火災案件中，起火原因以漂流木火災八件為主要原因，顯示春節期間民眾可能在漂流木堆積區域，有故意或不慎遺留火種的可能性，而燃放爆竹煙火占三件為次要原因。

去年花蓮大地震加上颱風侵台，花蓮山區許多風倒木被大水沖刷下來，花蓮沿岸堆積一萬多公噸漂流木。

民代建議變廢為寶 主動清除

縣議員魏嘉賢表示，花蓮的消防人力和資源有限，發生這種不必要的火災，都是對消防隊員體力和設備的消耗；縣府不能只靠消防隊救災，應該從源頭解決問題，可結合在地企業與環保團體，將漂流木回收再利用，如提供木工產業使用，變廢為寶，主動清除漂流木、加強管理，才能真正降低風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法