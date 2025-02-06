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    花蓮市年初四垃圾清運 高達186噸

    今年春節長達9天，花蓮市初四開工首日的垃圾清運量就達平日的3倍之多，單日就達到186公噸。 （花蓮市公所提供）

    今年春節長達9天，花蓮市初四開工首日的垃圾清運量就達平日的3倍之多，單日就達到186公噸。 （花蓮市公所提供）

    2025/02/06 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕春節假期長達九天，觀光及返鄉人潮湧入花蓮，加上農曆年前大掃除，花蓮市區垃圾與資源回收量激增，年初四清潔隊開工日，垃圾清運量高達一百八十六公噸，為平日的三倍。

    清潔隊開工日收運量 平日3倍

    花蓮市公所指出，平日垃圾量約六十四公噸，資源回收約廿五公噸，一月廿七日至二月三日期間，垃圾進場量突破五百公噸，其中小年夜一一五公噸，除夕九十八多公噸，清潔隊短暫休息三日年假後，年開工清運量高達一八六多公噸，資源回收進場量同期間累計超過一百六十公噸。

    1市公所指出，花蓮市清潔隊現有廿四輛垃圾車，半數車輛的使用年限逾十五年，公所向中央爭取「換購低碳垃圾車補助計畫」，獲環境部核定九輛垃圾車，總經費計四千多萬元，由環管署補助五成、縣府補助一成，其餘由市公所自籌款支應，剛好在今年春節前夕汰換。

    年前汰換9輛垃圾車 清運加速

    隊長吳慶展表示，去年陸續更新十三台壓縮式垃圾車，尤其在年前剛好一次性的更新九台垃圾車，讓今年面對爆量垃圾，作業時間仍能大幅縮短，以往除夕自早上九點半開始收運，一般要到下午六點才能完全作業完畢，今年提早到四點多就能讓隊員們回家享用年夜飯。

    吉安年初五開工收運 超過150噸

    市長魏嘉彥說，春節過後垃圾清運量激增，清潔隊員們徒手分類鋁類、鐵罐、紙類與塑膠類等回收物，工作繁重且可能遭受尖銳物刺傷，再次呼籲市民在丟棄垃圾前務必落實分類，方便清潔隊作業，也減輕環境負擔。

    吉安鄉公所則表示，年初五開工收取垃圾，單日垃圾清運量突破一百五十公噸，工作量遠超平時三倍以上，年前正式投入五台全新壓縮式垃圾車，加強垃圾收運量能，應對春節後的清運需求。民眾也可下載「樂圾通」APP，即時掌握垃圾車動態，避免因等待時間過長而影響行程。

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