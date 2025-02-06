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    羅東蛇年燈籠 可手提或當頭飾

    羅東鎮公所推出「迎蛇納福」（左）、「靈蛇獻瑞」二款造型可愛的手提燈籠。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所推出「迎蛇納福」（左）、「靈蛇獻瑞」二款造型可愛的手提燈籠。（記者江志雄攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕元宵節腳步近了，宜蘭縣羅東鎮公所推出「迎蛇納福」、「靈蛇獻瑞」兩款造型可愛的手提燈籠，整體設計融入傳統文化與現代元素，可手提或戴在頭上當頭飾，明天開放羅東鎮民限量索取，另提供二百份做為有獎徵答獎品。

    羅東鎮兩款蛇年元宵燈籠各具特色，「迎蛇納福」設計炯炯有神大眼睛、淘氣可愛笑容，搭配溫馨粉紅色調；「靈蛇獻瑞」頭戴魔術帽，身穿帥氣西裝，蛇尾以不同色塊點綴。

    鎮長吳秋齡說，羅東蛇年元宵燈籠擁有超萌大眼，並有多種玩法，若用手提，蛇身會活靈活現地自然晃動，營造出歡樂氣氛，由於玩法多樣，可激發大小朋友創意歡度小過年。

    羅東蛇年元宵燈籠明天上午九點起在鎮公所開放羅東鎮民憑證領取，每人限領一份，二百五十份領完為止，當天傍晚五點半，吳秋齡將在羅東中山公園「蛇咪龍福」主燈區安排快閃行程，現場限量發放提燈，不限羅東鎮民，見者有份。

    此外，即日起上羅東鎮觀光發展所臉書粉專猜燈謎並按讚，全部答對者可參加抽獎，參加者無限制身分，十日上午抽出二百個幸運兒，每人致贈一份蛇年元宵燈籠。

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