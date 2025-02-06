陳俊宇被鎖定罷免 宜蘭綠營：民眾不會受操弄

宜蘭親藍公民團體上月啟動區域立委陳俊宇罷免案連署，藍白有意醞釀聯手推動。陳俊宇強調，問政成果及地方服務鄉親有目共睹，會持續努力做好份內工作。（記者王峻祺攝）

2025/02/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國掀罷免潮，宜蘭公民團體滿城封宇聯盟鎖定綠委陳俊宇連署罷免，更傳出藍白醞釀聯手推動。陳俊宇回應，問政成果及地方服務有目共睹，會持續做好份內工作；民進黨宜蘭縣黨部強調，堅信縣民不會受到操弄。

滿城封宇聯盟預計今早十點在宜蘭市中山路二段與舊城南路交叉口的水池旁進行罷免連署，民進黨縣黨部呼籲，藍白「眼中不要只有權謀、計算政治利益，請專注於人民福祉，否則最終只會自食其果，引火自焚。」

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民進黨縣黨部主委邱嘉進說，藍白欲罷免陳俊宇想法，是政治鬥爭的延伸，成了輸不起的報復性罷免，民主社會中，政治人物應以民意為依歸，廣大鄉親也會明辨是非，呼籲藍白鎮勿因一己之私，無視民意與地方發展需求。

邱嘉進說，陳俊宇在立法院不僅捍衛政府預算，同時勇於向執政團隊提出改革建言，並為宜蘭爭取大量經費及重大交通設施，積極推動地方發展。陳俊宇也公布第十一屆第二會期成績單，出席率、質詢率百分百，任內嚴格把關中央預算，地方服務也不懈怠，至今累積一九九二件選民服務案，另有一六七次免費法律諮詢。

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