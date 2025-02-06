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    宜蘭河擬開挖 環團憂破壞生態

    宜蘭河西門橋至慶和橋段擬新設一座龍舟碼頭，宜蘭縣府將試挖三處評估復原可行性，環團憂恐破壞溪畔生態。（記者王峻祺攝）

    宜蘭河西門橋至慶和橋段擬新設一座龍舟碼頭，宜蘭縣府將試挖三處評估復原可行性，環團憂恐破壞溪畔生態。（記者王峻祺攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭河西門橋至慶和橋段之間河道生態豐富，還是保育類台灣梅氏鯿棲地，地方爭取新設一座龍舟碼頭，加上低水護岸設施遭淤泥掩蓋，宜蘭縣政府原打算試挖六處評估復原可行性，環團憂大興土木恐破壞生態。縣府昨天表示，經協調後，減為挖三處，地點再研議。

    工旅處：試挖減為3處 地點再研議

    宜蘭河是宜縣溪北地區重要龍舟訓練與比賽場域，地方考量現地無適合專門提供龍舟停放設施，爭取於西門橋至慶和橋段新設龍舟碼頭，優化水域運動場域基礎設施。

    另外，當地的低水護岸設施也因宜蘭河淤積遭掩埋，縣府為了解掩埋設施狀況及範圍，原預計辦理六處試挖作業，但環團憂心，開挖工程勢必影響河床生態，破壞魚蝦棲地。

    宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘表示，西門橋至慶和橋段是宜蘭河最精華的一段，迎風吹向溪畔水柳林，別有一番風情，還有水鳥從草叢、林木中飛出，坐在溪畔賞景如詩如畫，更被選定是「蘭陽十八勝」之一的「西堤晚眺」。

    環團：龍舟碼頭一年用一次 應審慎

    康芳銘說，當地河床濱溪帶歷經長時間演進，生物多樣性豐富，更有三級保育類台灣梅氏鯿棲息，如今要新設一年只用一次的龍舟碼頭，效益及後續管理都有很大問題，加上試挖工程恐干擾物種棲息，應謹慎評估。

    議員：若恢復護岸 可讓民眾更親水

    宜蘭縣議員林錫明認為，宜蘭河低水護岸興建多年，因淤積無法發揮功能，當初投入的五千多萬元經費形同打水漂，若順利恢復護岸，可望發揮原有生態功能，也讓民眾更加親水。

    縣府工旅處回應，縣府和地方、環團等協商後，決議原計畫試挖的六處減為三處，地點會再研議，將邀集環團、水利署第一河川分署、專家磋商，至於新設龍舟碼頭規劃設計部分，將另開工作會議，凝聚各界共識。

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