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    （台中）搶打公費流感疫苗 3天2.9萬劑

    台中市西區衛生所民眾大排長龍，等候施打公費流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    台中市西區衛生所民眾大排長龍，等候施打公費流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者蔡淑媛、陳建志、歐素美／台中報導〕藝人大S因流感併發症在日驟逝，全台湧人潮施打流感疫苗，台中市前三天共施打公費流感疫苗二．九萬劑，截至昨傍晚只剩○．九萬劑，衛生所及醫療院打疫苗持續大排長龍接種，預計疫苗這兩天將用罄，衛生局建議民眾前往醫療院所接種前，可先打電話詢問避免撲空。

    剩不到萬劑 預計這兩天用罄

    衛生局表示，由於公費流感疫苗劑量存量有限，衛生局疫苗預約平台提供流感疫苗已暫停，也優先通知已預約民眾儘快完成疫苗接種，讓疫苗發揮最大作用，另因公費疫苗數量有限，用罄為止。

    台中榮總前天與昨日共接種五八○人，目前公費成人流感疫苗已用罄，尚有公費幼/兒童流感疫苗約五十劑；台中醫院公費流感疫苗也使用完畢，待衛生局調撥；小兒科診所院長施勝桓也說，前兩天接種民眾是年前的十倍，公費疫苗已打完，只剩衛生局疫苗預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

    台中慈濟醫院呼吸治療科主任陳立修表示，流感隨春節假期結束呈現攀升趨勢，加上下週起將陸續開學，呼籲有感冒症狀的人戴口罩，保護自己也不要傳染他人，高風險族群也儘快接種流感疫苗。另市府規劃於中台灣元宵燈會期間在園區設疫苗接種站，仍將提供十二歲以上新冠JN.1疫苗及六十五歲以上十三價、二十三價肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

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