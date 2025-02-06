（台中）和平農會理事長 揚言罷免總幹事

2025/02/06 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市各農會改選在即，和平區農會昨召開會議複審現任農會理事長楊淑青及理事候選人鄒盛達資格，反對派質疑現任總幹事李順冬藉此修理異己，並意圖解除楊淑青理事長職務，十二日將召開臨時理事會議罷免李順冬；李順冬則強調，農會只是依法審查。

和平區農會改選，前秘書蕭金木將挑戰現任總幹事李順冬，現任農會理事長楊淑青及參選理事的鄒盛達支持蕭金木，卻因資格問題，差點無法參選農會理事。

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農業局表示，楊淑青申報的農地加蓋農舍，不符規定遭人檢舉，農會昨進行複審，楊淑青以東勢區農地替補，順利保住其資格；鄒盛達因經營超商，農會認為與農會事業競爭，違反農會法規定，但審查認為鄒尚未具理事資格，當選理事後可於卅天內變更負責人，即可就任農會理事，因此也複審通過。

蕭金木派質疑李順冬利用職權強力干涉審查小組運作，引用錯誤法條對候選人進行審查，刁難候選人進行申復，並企圖用農會法四十六之一條，解除楊淑青的理事長資格。

李順冬表示，農會依法審查候選人資格，其支持者也有四人因此資格不符，強調是「友善告知」而非故意修理，否則可等楊、鄒二人當選後再廢除其資格。

楊淑青則不滿表示，十二日將召開臨時理事會議，針對李順冬不諳農會法，造成農會動盪，進行不信任投票。

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