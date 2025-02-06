（台中）中捷藍線今年動工 議員促護樹護文資

市議員楊典忠表示，中捷藍線一旦動工，沿線將移植二九六七棵樹木，市府應慎選地點。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/06 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線預計今年動工，民進黨議員楊典忠表示，根據捷運藍線基本設計調查，沿線需移植樹木高達二九六七棵，周邊文化遺址、古蹟、歷史建築等文化資產也有四七處，要求捷運工程應先做好珍貴老樹棲地保護，樹木移植地點也應妥善選定；另有民團表示，市府應先進行沿線工程考古試掘，才能讓工程與遺址保護雙贏。

需移樹近3千棵 包括珍貴老樹

捷運工程局表示，中捷藍線建設計畫已於二○二三年完成沿線地質、橋梁涵洞、管線、洪水位、交通、植栽及文化資產等盤點清查，並研擬執行方案；未來樹木移植及補植作業，將依據二○二二年環保署審查通過的環境影響說明書承諾事項辦理，確保植栽移植和補植符合環境需求。

請繼續往下閱讀...

議員楊典忠表示，中捷藍線去年十二月發包二．八五億元整體系統獨立查證及確證委託標案、一五．九八億元建設計畫委託專案管理標案，經調查沿路須辦理移植樹木數量高達二九六七棵，而B2站址附近的梧棲國小外位於台灣大道人行道上的一株老樹，為台中市受保護樹木，是樹高近十公尺的大榕樹，市府應將珍貴老樹保護融入設計。

另外，他認為，市府預選移植地點包括水湳經貿園區、大里夏田產業園區等地，地點是否適合令人質疑，要求慎選移植地點，不要讓樹木在移植後死亡。

經文化遺址 民團建議考古試掘

此外，惠來遺址保護協會理事長陳家彥表示，中捷藍線沿線文化資產豐富，與工程「重疊」有安和遺址、惠來遺址等，市府應先進行考古試掘及影響評估，不要屆時陷入工程進度與文資保護的兩難窘境。

捷運工程局表示，已依《文化資產保存法》規定提送保存計畫，並報請主管機關審查通過後執行，施工期間也將確保文化保存與工程品質兼顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法