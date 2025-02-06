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    花壇白沙坑迎燈排 宛如不夜城

    彰化縣花壇鄉文德宮正殿供奉開基福德正神，頭戴烏紗帽，香火鼎盛。（記者張聰秋攝）

    彰化縣花壇鄉文德宮正殿供奉開基福德正神，頭戴烏紗帽，香火鼎盛。（記者張聰秋攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年邁入第一九七年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，將於二月十日至十二日登場，將巡經文德、白沙、長沙三村，每晚七點從文德宮廟埕廣場出發持續至凌晨。屆時，花壇鄉將宛如不夜城般的熱鬧，盛況可期。

    文德宮供奉開基福德正神，神像戴烏紗帽，香火鼎盛，燈排遶境起源於清道光年間，相傳開台翰林曾維楨為報孝心，促成此活動，燈排由廿三盞燈籠串聯，稱為「字姓燈」，象徵祈福平安，展現文化傳承。活動首日（十日）晚間舉行燈排遶境團拜及起馬砲儀式，排燈向福德老爺行禮後，從文德宮啟程，依序遶行文德村、白沙村，元宵節當晚則巡行長沙村。

    縣長王惠美表示，這項百年傳承的文化慶典，是全國極具傳統特色的燈會之一。文德宮供奉的福德老爺，是全台唯一官封、頭戴烏紗帽的土地公，已有三百多年歷史。

    活動包含迎燈排遶境、擲筊求Ｑ版老爺公仔、招財金祈福、蛇年小提燈發送及元宵摸彩晚會。其中，「擲筊祈求招財金」於二月十一、十二日開放，「蛇年小提燈」每場限量四百份，數量有限，請把握機會。二月十一日舉辦「喜慶元宵摸彩晚會」，十二日則有「白沙坑迎燈排慶元宵晚會」。

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