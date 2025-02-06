李世湧夫妻義賣燈籠助弱勢兒 30年不中斷

李世湧（左三）跟著妻子黃惠雪（左五）在助學的善舉上，30年不間斷，堅持令人感動。（記者攝）

2025/02/06 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕現年六十七歲的李世湧與妻子，自三十八歲起便推著牛車走上街頭義賣元宵燈籠，為彰化家扶中心籌募助學金，這一堅持已邁入第三十年了。昨天李世湧登高一呼，再度走上街頭義賣元宵燈籠。他表示，希望喚來更多人的行動響應，一起把愛送到更多弱勢角落。

發起人重回老担 復刻30年前推牛車

這項「元宵燈籠」義賣始於一九九六年，當時李世湧擔任新八卦山聯誼會長，與八十多位夥伴共同發起燈籠義賣，今年邁入第三十年，義賣據點也由一擴及到四○處。昨天下午，彰化家扶特別選在發源地，也就是彰化市曉陽路與民族路口的「老担」（最早義賣處）舉行記者會，許多民眾更早早等候，只為購買義賣燈籠，響應這場善舉。

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彰化家扶目前扶助一七三七戶家庭，協助籌募二九七四名弱勢學童學雜費。李世湧回憶起小時候看著別人提著燈籠的幸福感，默默許下這個願望，長大有能力一定要當一位善人。年輕時，他就用機車拖著牛車棚，載著大批紙燈籠到彰化市民族路與曉陽路口擺攤義賣燈籠，所得作為家扶兒的助學金。

這段期間以來，李世湧夫婦面臨被人檢舉開單的狀況與挫折，還有父親突然病危住進加護病房，親友勸他暫停義賣，但他仍堅持完成病危父親的願望，與妻子在照顧父親的同時，咬牙推動義賣。提起這段經歷，夫妻倆仍歷歷在目。

神秘客翻倍捐款 小孩捐存錢撲滿

李世湧說，彰化人很有愛心，讓活動卅年來不曾間斷，他最難忘的是一位從未見過、也不認識的「神秘客」，這位善心人士每年捐款，從三萬元翻倍到六萬元，還有孩子捐出存錢撲滿、大人們也熱心響應，點滴善意匯聚成愛的力量，幫助無數孩子度過難關。

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