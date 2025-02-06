車毀人傷國賠 力行產業路破爛曝光

陳姓遊客實際用尺丈量，發現已長草的路面，高低落差達十公分。（陳姓遊客提供）

2025/02/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，陳姓遊客開車行經，因路面破損龜裂，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，車毀人傷而請求國賠，一審認定仁愛鄉公所管理失當判賠。公所上訴，仍堅持是陳男車子故障，駕駛技術不佳，陳男向本報投訴公開事故路段照片，並強調無法接受公所卸責，會捍衛權益到底。

陳姓男子二○二二年二月開車行經力行產業道路，在華崗四區往宜蘭方向的上坡路段，因路面破損，高低落差達八至十公分，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，陳男受傷車子嚴重毀損，修理費達廿二萬九千元，陳男提告請求國賠，南投地院法官判賠十三萬三七四一元。

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仁愛鄉公所提上訴，過年前第一次開庭，陳男表示鄉公所在上訴書中仍稱是其車子突然故障，駕駛技術不佳，完全不願承認管理疏失，推卸責任。事實上不只自己拍到道路嚴重破損，拍照當天還拍到計程車在同路段因路差而失控倒退嚕，連職業駕駛都差點發生事故，可見與駕駛技術無關。

陳男說，公開照片不只捍衛自身權益，也藉此要求公所確實負起維護道路安全的責任，不要再有下一個行經的路人發生車禍。

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