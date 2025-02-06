老樹結合攀網 南投中峰國小獲日本大獎

南投縣埔里鎮中峰國民小學以親近自然的攀爬網及擴張網方式，為學生創造多層次生態探索空間。（教育部提供）

2025/02/06 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動營造校園美感，南投埔里中峰國小以校園老樹結合攀網與平台，打造師生親近自然生態的空間，自全球五七七三件參賽作品中脫穎而出，勇奪二○二四年日本「Good Design Award」大獎殊榮。

教育部自二○一九年起委託財團法人台灣設計研究院執行「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，已完成如彰化縣溪湖鎮湖東國小等九十一所學校的校園環境改造，也吸引日本《NHK電視台》與泰國重量級創意雜誌《art4d》等國際媒體關注。

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教育部師資司科長彭寶樹說明，中峰國小校內矗立著多棵陪伴學校走過九二一大地震而重建的桃花心木，其中環繞三棵老樹而設的戶外平台，因長年風雨侵蝕而損壞嚴重，設計團隊與工藝師合作編織攀網，並採用鋼構打造有機形式的錯層新平台，為學生創造多層次生態探索空間，更能親近自然。

「Good Design Award」評審團指出，該案以柔軟的地景設計巧妙地與自然連結，成功營造出孩子們直接與樹木互動的體驗式學習經驗，更打開了場域探索的可能性。

彭寶樹強調，「學美．美學」計畫未來將持續導入「以使用者為核心」的設計思考，更強調教學課程的創新內容與環境改造之間的緊密連結，逐步拓展及應用至教師專業發展空間，以及教育行政人員與在職教師的環境美感增能，提升整體美學素養。

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