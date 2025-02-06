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    排水管變巨蛇 埔里逐燈祭8日開燈

    埔里逐燈祭八日傍晚開幕點燈，「金蛇百倍」燈區的巨蛇盤旋，遠看很像長長的白蛇。 （埔里鎮公所提供）

    埔里逐燈祭八日傍晚開幕點燈，「金蛇百倍」燈區的巨蛇盤旋，遠看很像長長的白蛇。 （埔里鎮公所提供）

    2025/02/06 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮逐燈祭，以藝術展品與燈光效果，結合原有的自然地景，多年來營造出特殊燈節氣氛，今年將在八日傍晚開燈，持續到十六日，開幕當天準備限量雕刻竹燈送給民眾，今年有多個燈區營造不同燈光效果，並配合金蛇年呈現巨蛇盤旋景象。

    埔里逐燈祭展場長達一．八公里，由哲學之路地母廟端進至天旨宮端出，今年一樣規劃了多個燈區。其中「金蛇百倍」燈區最吸睛，以蛇年為靈感，巨大白蛇盤旋夜空，氣勢磅礡。遠看很像長長的白蛇纏繞在樹上，近看才發現長長的白蛇，原來是常可在洗衣機看到的可彎曲的排水管。

    紙織布森林燈區 光影流轉展現獨特之美

    埔里鎮公所昨日舉行逐燈祭記者會時表示，今年還設置「紙織布森林」燈區，結合在地紙織布工藝，光影流轉之間展現獨特之美，並邀請以工藝聞名的中寮之藝規劃「中寮之藝─飛鳥、石鏡、吾構Light」燈區參展，不僅展出中寮之藝的精美作品，也融入暨大學生共同創作成果，透過自然素材編織的裝置藝術，來說這片土地上的文化故事，燈區現場有超萌的噗哩吉祥物霓虹燈，成為打卡拍照熱點。

    巨大貪食蛇燈籠牆 展現鎮民創作能量

    此次燈會也展現鎮民創作能量，由八百顆鎮民繪製的燈籠，組成巨大貪食蛇燈籠牆；另外社區長輩也以竹簍彩繪創造獨特造型的燈籠；還有「好事花生·圓圓不絕」燈區以螢光彩繪勾勒出花草世界；藝術家廖珮如等人則共同協力完成連續畫，形成令人驚豔的大型創作。

    鎮公所說，週六開幕當晚七時四十分至九時，將有長笛音樂家謝志偉，率領枇杷社區「不老樂團」、「吹笛手家族」在燈區內演出，讓民眾能有視覺和聽覺的享受。

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