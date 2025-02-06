竹市嬰幼童流感疫苗 家長撲空開罵

2025/02/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局向中央爭取兩千劑流感疫苗，昨天在三區衛生所開設流感疫苗專診，結果兩千劑疫苗一早就全部用罄，另因六個月到三歲的嬰幼童疫苗昨天下午才調度到五十劑，有需要的家長，今天可先洽三區衛生所再前往施打。因市府前天圖卡標示六個月以上都可打，但昨天上午並無嬰幼童疫苗，導致很多家長撲空沒得打。

昨天下午才調度到50劑 今洽詢再前往

市府昨天在三區衛生所開設「流感疫苗專診」，除向中央調度公費流感疫苗，竹市七十三家醫療院所也已備妥流感抗病毒藥劑，除先前公費流感疫苗十二萬五千劑已在農曆春節前全數用罄，昨天調度的兩千劑公費流感疫苗，一早開打也全部施打完。

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其中有六個月到三歲的嬰幼兒，家長帶孩子到衛生所才發現沒得打，讓家長開罵市府圖卡寫不清楚，家長已請假要帶孩子打卻打不到。

專診向中央調度2千劑 昨一早就打完

由於昨天開設流感疫苗專診全部施打完，衛生所提前結束流感專診服務，今天不再提供服務。若民眾有疫苗施打需求，可先透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近的合約醫療院所，再電話聯繫院所預約。嬰幼童部分今也僅有五十劑，家長可先向衛生所詢問再前往。

衛生局表示，流感的常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及肌肉酸痛等，若出現呼吸困難、急促或發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，目前竹市七十三家醫療院所都備有流感抗病毒藥物。

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