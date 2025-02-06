頭份正興路人行道不平又窄 改善招標

頭份市正興路是通連苗栗縣北橫公路與頭份市區幹道，車流量大。 （苗縣議員陳光軒提供）

2025/02/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市正興路人行道狹窄，鋪面不平、不利通行，縣議員陳光軒也於議會質詢反映，嬰兒車、輪椅族往往得與車爭道，也有運動民眾遭絆倒跌跤受傷。經縣府提報計畫，於農曆年前獲中央核定三千八百四十二萬元經費，辦理頭份大橋至水源路口路段及新興國小周邊的行人通行環境及道路鋪面品質改善，正辦理招標作業中，可望於今年十月完工。

拓寬人行道、更新路燈

縣府交通工務處表示，此計畫由中央補助三千三百八十萬餘元、縣府配合四百六十一萬餘元辦理，將以「以人為本」及「行人優先」理念，就正興路從頭份大橋至水源路口及新興國小周邊的行人通行環境及道路鋪面品質進行改善。

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斥資逾3800萬 10月底完工

交工處表示，項目包括拓寬該路段兩側人行道總長二．三公里及路面柏油鋪設，更新路燈線路及底座、行道樹樹穴蓋板，並改善正興路與水源路口人行空間。目前委託設計上網招標中，若順利預計於今年十月底完工。

頭份市正興路是通連苗栗縣北橫公路與頭份市區幹道，車流量大，但兩側人行道為早年規劃，空間較為狹小，加上行道樹生長竄根，使得鋪面翹起、凹凸不平。

陳光軒曾於議會質詢反映，嬰兒車、輪椅族因人行道難行，往往得行走於馬路與車爭道，安全堪慮，甚有運動民眾被人行道翹起鋪磚絆倒跌跤受傷，並辦理會勘，要求有關單位重視。

因正興路分都市計畫區內、都市計畫區外路段，都計區內路段由頭份市公所向中央爭取經費補助，已於二○二二年底改善完成。

頭份市正興路（左上圖）人行道空間較狹小，加上行道樹生長竄根，使得鋪面翹起、凹凸不平。 （苗縣議員陳光軒提供）

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