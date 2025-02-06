嘉縣人口跌破48萬 太保逆勢成長

位於嘉義科學園區的台積電先進封裝廠正大興土木。（記者林宜樟攝）

2025/02/06 05:30

較去年一月減少逾5千人 縣府提生育補助、創造就業 盼留住青壯年

〔記者林宜樟／嘉義報導〕受少子化、人口老化及人口遷出影響，嘉義縣人口數今年一月統計為四十七萬八四二七人，較去年一月減少五四七五人，已跌破四十八萬人；縣長翁章梁說，面對少子化與人口減少的挑戰，縣府提出生育補助、布建托育設施及開發工業、產業園區等多元策略，希望減緩家庭照顧壓力，營造適合生育與居住的環境，創造更多就業機會，提升縣民收入，留住青壯年人口。

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「生不如死」是人口減少主因

嘉義縣人口數於二○二○年跌破五十萬人，二○二二年跌破四十九萬人，去年十月跌破四十八萬人；以今年一月統計，遷入人數一○一七人，遷出人數一○六一人，遷入遷出差距不大，但嬰兒出生總數一五七人，死亡人數四七二人，「生不如死」是人口減少主因。

嘉義縣十八個鄉鎮市人口數，僅太保市逆勢成長，從去年一月的三萬九三一三人增加為三萬九三六九人，人口數最多的民雄鄉從七萬一九五人減少為六萬九九○四人；老年人口比例最高為義竹鄉三○．○八％，最低為太保市十五．九％。

太保擁高鐵、嘉科 具發展潛力

太保市有高鐵特區、嘉義科學園區，華泰名品城Outlet和台積電先進封裝廠預計二○二八年營運，是目前嘉義縣最具發展潛力的區域；市長鄭淑分表示，公所提出一萬元至八萬元生育津貼、國中小學童教育補助費及營養午餐補助等政策，減輕育兒負擔，並建構優質生活環境、開辦長照據點及舉辦親子閱讀活動，協助家庭照顧孩子與長輩，年輕人自然勇於投資太保、安居樂業。

推動智慧農業 吸引年輕人返鄉

縣府表示，為提高民眾的生育意願，前年起提高生育補助，第四胎以上達十萬元，並爭取重大建設、與中央合作開發園區，如大埔美智慧工業園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、嘉義科學園區、民雄航太暨無人機產業園區及布袋水產加值園區，帶動全縣轉型為農工科技大縣。

縣府也推動智慧農業，協助傳統農業轉型，吸引年輕人返鄉務農；強化高齡友善環境，布建巷弄長照站、老人食堂及長青活力站等據點，提升長照據點涵蓋率，減輕青壯年照護老年人壓力。

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