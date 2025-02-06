為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市府、善團合作 助低收戶投保

    嘉縣樸仔媽微型利他慈善會昨捐贈贊助經費，與嘉義市政府合作補助低收入戶微型住宅綠能動產保險。（記者王善嬿攝）

    嘉縣樸仔媽微型利他慈善會昨捐贈贊助經費，與嘉義市政府合作補助低收入戶微型住宅綠能動產保險。（記者王善嬿攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年一月二十一日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模六．四地震，嘉義市有十多起建築受災，其中三戶是因老舊電線火災受災；嘉義市政府攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會，補助低收入戶一年期「微型住宅綠能動產保險」，如建築物因火災、閃電雷擊，有搬遷、臨時住宿或家電毀損無法修復等情形，最高可獲十一萬元至十二萬元理賠，共九八二戶家庭受惠。

    推動微型住宅綠能動產保險

    捐贈儀式昨在市府舉行，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗代表致贈贊助「微型住宅綠能動產保險」經費支票，市長黃敏惠代表接受。

    黃敏惠說，大埔地震造成嘉義市十多起建築受損，其中三起因老舊電線引發火災；市府與嘉義市福安王爺慈善會合作，補助弱勢與邊緣戶保障額度三十萬元的意外傷害微型保險，去年嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會加碼將保障額度提高至五十萬元，今年再贊助「微型住宅綠能動產保險」經費，讓弱勢家庭在災害發生時能獲即時協助。

    搬遷、臨時住宿或家電毀損獲理賠

    蔡承宗說，慈善會秉持樸仔媽祖「聖慈母德，樸愛世人」理念扶助弱勢，今年補助的微型住宅綠能動產保險為低收入戶投保，保險期間因火災等意外事故導致家電無法修復，購買綠色節能標章家電、臨時住宿、搬遷等災後不便費用都獲保障，後續將協助嘉義縣、南投縣、苗栗縣政府補助低收家庭投保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播