嘉市府、善團合作 助低收戶投保

嘉縣樸仔媽微型利他慈善會昨捐贈贊助經費，與嘉義市政府合作補助低收入戶微型住宅綠能動產保險。（記者王善嬿攝）

2025/02/06 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年一月二十一日嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模六．四地震，嘉義市有十多起建築受災，其中三戶是因老舊電線火災受災；嘉義市政府攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會，補助低收入戶一年期「微型住宅綠能動產保險」，如建築物因火災、閃電雷擊，有搬遷、臨時住宿或家電毀損無法修復等情形，最高可獲十一萬元至十二萬元理賠，共九八二戶家庭受惠。

推動微型住宅綠能動產保險

捐贈儀式昨在市府舉行，嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗代表致贈贊助「微型住宅綠能動產保險」經費支票，市長黃敏惠代表接受。

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黃敏惠說，大埔地震造成嘉義市十多起建築受損，其中三起因老舊電線引發火災；市府與嘉義市福安王爺慈善會合作，補助弱勢與邊緣戶保障額度三十萬元的意外傷害微型保險，去年嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會加碼將保障額度提高至五十萬元，今年再贊助「微型住宅綠能動產保險」經費，讓弱勢家庭在災害發生時能獲即時協助。

搬遷、臨時住宿或家電毀損獲理賠

蔡承宗說，慈善會秉持樸仔媽祖「聖慈母德，樸愛世人」理念扶助弱勢，今年補助的微型住宅綠能動產保險為低收入戶投保，保險期間因火災等意外事故導致家電無法修復，購買綠色節能標章家電、臨時住宿、搬遷等災後不便費用都獲保障，後續將協助嘉義縣、南投縣、苗栗縣政府補助低收家庭投保。

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