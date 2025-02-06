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    首頁　>　生活

    行銷雲林 「星期六去斗六」動畫MV爆紅

    2025/02/06 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府補助貓草影像公司改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，以女學生背著包踏上雲林的旅程，歌曲、畫面融入許多雲林農特產品。短短上架兩週，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。

    雲林縣府YouTube頻道發出「星期六去斗六」影片，以輕快的旋律及畫面吸引觀眾目光，歌詞更有「花生、文旦、尪仔」等雲林當地特點，因洗腦的詞曲，令不少民眾驚嘆「很不一樣、很年輕活潑」，更有人表示，這首曲子真的很棒，想去雲林逛逛。

    縣府新聞處表示，為促進縣內電影電視及文化觀光旅遊產業發展，辦理獎勵影視製作影視補助，此次貓草影像採動畫呈現，展現雲林獨特魅力，盼民眾認識雲林的特色風貌與地道美食。

    貓草影像表示，團隊成員多為雲林讀書、生活過，因此喜歡當地特別的人文風情，希望為雲林做一些有趣動畫及宣傳。自然想到「星期六猴子去斗六」的順口溜，於是把它翻新做成音樂作品。

    影片導演洪金煌表示，影像皆由手繪動畫，畫師繪製逾一千張素材而成，主歌以靜態呈現，副歌採動態跳舞加強節奏，歌詞中「像那個猴子一樣，星期六我人就在斗六」致敬童年順口溜。

    貓草影像表示，流量穩定成長，希望動畫引起共鳴，因此亦開放二次創作，讓觀眾們能將自己喜歡的元素加入，同為雲林宣傳。

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