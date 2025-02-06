辦元宵「吃飯擔」 東勢月眉村總動員

東勢鄉月眉村總動員辦喜事，準備油飯、炒飯麵，更有烤鱷魚，歡迎大家來「呷平安」。 （記者李文德攝）

2025/02/06 05:30

10年才輪到 全村辦喜事 準備油飯、烤鱷魚等「呷平安」

〔記者李文德／雲林報導〕國內元宵三大民俗廟會活動、列為雲林縣定民俗的「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔」，十二日元宵節當天將在東勢鄉月眉村登場，預計逾三萬人齊聚吃平安餐。輪值的月眉村長張見文表示，該村十年才輪到一次，全村總動員辦喜事，準備油飯、炒飯麵，更有烤鱷魚，歡迎大家來「呷平安」。

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馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境

馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔已流傳超過百年，相傳清代因瘟疫橫行造成人心惶惶，當地民眾在元宵節迎請五年千歲出巡遶境祈求消除瘟疫，後來瘟疫果真解除，因此日後皆以這天為遶境日，村民自發性準備「飯擔」給陣頭與隨香隊伍享用，因此「吃飯擔」也是「呷平安」，分享共食的行為更能凝聚在地向心力。

估計將有超過三萬人齊聚

鎮安宮主委章金樹表示，吃飯擔活動是台灣中部元宵慶典中獨有的特色文化，鎮安宮轄區橫跨褒忠、東勢鄉，故分為五股十四庄輪流舉辦，今年由主普股東勢鄉月眉村舉辦，當天估計將有超過三萬人齊聚。

張見文指出，時隔十年再次輪值，全村兩千多人以辦喜事心情籌備，元宵節當天上午十一點起於月興宮旁田地盛大展開，有五年千歲信仰展、扛飯擔體驗等。下午三點吃飯擔開動，屆時準備兩千三百斗油飯、炒麵甚至烤鱷魚，招待民眾來「呷平安」。

與「北天燈」、「南蜂炮」齊名

雲林縣副縣長謝淑亞指出，「五年千歲元宵平安遶境吃飯」已登錄為縣內無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，此傳統延續百餘年，歡迎全國鄉親當天來雲林吃平安，體驗在地的元宵盛會。

雲林縣馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵平安遶境吃飯擔」，將於十二日東勢鄉月眉村登場。（記者李文德攝）

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