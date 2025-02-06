接種流感疫苗 新北衛生所號碼牌30分鐘領光

2025/02/06 05:30

〔記者羅國嘉、賴筱桐／新北報導〕女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎過世，近日掀起施打疫苗熱潮，昨日一早新北市多處衛生所門外湧現排隊人潮，部分衛生所在開門後不到卅分鐘，號碼牌就被領取一空。新北市長侯友宜昨天表示，市府積極向中央爭取，呼籲民眾落實防疫措施，生病在家休息，如有症狀應戴口罩，保護自己和親友的健康。

生病在家休息 有症狀應戴口罩

蘆洲衛生所昨天早上八時十五分開始發放號碼牌，短短不到卅分鐘，一百五十劑疫苗就已領完；三重衛生所從上午八時發放二百五十劑疫苗名額，同樣在卅分鐘內被領取一空。

請繼續往下閱讀...

一名排隊民眾說「大S的事讓他很震驚，疫苗能有效預防重症，所以一定要施打。」另一名帶著家人的民眾表示「家裡有老人、小孩，接種疫苗比較安全。」不過，也有部分民眾認為「台灣醫療發達，加上許多人仍有戴口罩習慣，因此不會過於擔憂，且目前沒有出國需求，所以暫時不打，把疫苗留給老弱婦孺。」

衛生局指出，二月四日流感疫苗接種人數創新高，單日接種人數達一萬三千人，是今年元月開放全民接種以來的最高量。新北市採購一百多萬劑公費流感疫苗，截至二月四日晚間，還剩一萬八千劑。

衛生局表示，新北市廿九區衛生所及合約院所提供隨到隨打服務。此外，九日下午將在新莊宏匯廣場設置疫苗接種站，可免費接種流感及新冠疫苗，民眾可至衛生局官網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法