平溪天燈節8日登場 金蛇主燈亮相

兩場次三盞蛇年特色主燈一起在平溪國中活動中心展出，畫面既壯觀又溫馨。（新北觀旅局提供）

2025/02/06 05:30

首場平溪國中舉行 12日在十分廣場 雙心蛇年天燈將併攏成愛心

〔記者陳奕劭、黃子暘、翁聿煌／新北報導〕「新北市平溪天燈節」將於二月八日在平溪國中、二月十二日在十分廣場登場，適逢農曆蛇年元宵節與西洋情人節，打造二十呎金蛇主燈與十二呎雙心蛇年主燈，昨天首度亮相，可愛俏皮的造型相當吸睛。

請繼續往下閱讀...

觀光旅遊局長楊宗珉表示，平溪場主燈為二十呎金蛇天燈，象徵「金蛇呈祥」寓意，可愛俏皮的金蛇天燈承載滿滿的新春祝福，二月八日將施放至高空；二月十二日主燈呼應西洋情人節，設計十二呎蛇年雙心天燈，金蛇與粉紅蛇天燈併攏成巨大愛心，祝福世上有情人終成眷屬。

20呎金蛇主燈 象徵「金蛇呈祥」

楊宗珉介紹，首場天燈節將於二月八日登場，邀請活動代言人李多慧帶領民眾施放天燈，來自十七個國家、超過五十位交換學生組成「國際天燈先鋒團」，齊放百盞天燈，為全世界祈福，還有結合天燈施放與光影表演的「好運蛇進來」天光蛇影光雕秀，眾人施放天燈時，光雕金蛇將靈動穿梭眾人足下，為全場帶來好運。

天光蛇影光雕秀 靈動穿梭足下

警察局交通警察大隊表示，活動當日上午十點起至晚間十一點，一○六線道實施汽、機車交通管制，範圍從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區一○六線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，均不得進入；建議民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站搭市府接駁車前往會場。

此外，環保局將在八日、十五日連續兩個週六，在平溪天燈節「資收知識燈謎站」及台北燈會「資收趣味小學堂」舉辦活動，攜帶天燈廢紙或廢電池等指定資源回收物到站點，可兌換十四公升專用垃圾袋或環保衛生紙，參加趣味遊戲可獲得精美好禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法