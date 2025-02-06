捷運三鶯線 4月完成優先段測試

捷運三鶯線路線圖

2025/02/06 05:30

工程進度81.2％ 目標明年初通車 往返雙北可節省20分鐘

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線工程進度達八十一．二％，四月將完成優先段LB04站（橫溪）到LB08站（鶯歌車站）模擬列車營運無人駕駛動態測試，目標明年初通車，屆時往返雙北市區可節省約廿分鐘通勤時間，可轉乘板南線、台鐵，並延伸銜接桃園綠線，實現北北基桃捷運生活圈願景。

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橫溪到鶯歌車站 模擬無人駕駛營運

新北市長侯友宜昨天在市政會議指出，三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌區，全長十四．二九公里、共十二座車站，列車去年開始上主線段測試，今年四月進行LB04站到LB08站模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，八月展開全線動態測試，十一、十二月進行全線系統整合及穩定性測試，預計今年底完工，呈報中央辦理初勘、履勘作業，力拚明年初通車。

可轉乘捷運板南線、台鐵

捷運工程局長李政安表示，三鶯線完工後可從LB01站（頂埔）轉乘捷運板南線、LB08站（鶯歌車站）轉乘台鐵，目前推動三鶯線延伸桃園八德段，全長四公里，設有三座車站，綜合規劃待行政院核定，將來從三鶯線LB12站（鶯桃福德）銜接桃園綠線大湳站，新北一線到底直達桃園八德，串接北北基桃生活圈。

銜接桃園綠線 串接北北基桃

「三鶯線站站有公園、站站都是綠建築」。李政安說明，全線十二座車站榮獲三座黃金級綠建築及九座銀級綠建築，並取得智慧建築雙認證，以「結合自然科技，創造綠色的未來」為設計構想，落實節能減碳，精進站體空間散熱及防飄雨措施，例如車站外牆採用大量金屬擴張網，減少使用玻璃帷幕；設置蒸發冷卻設備搭配風管系統，讓月台比室外溫度降低五度，旅客能感受到涼風及舒適感。

車站結合織布、客家藍染在地元素

此外，三鶯線結合織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，創造豐富的公共藝術，LB01站「美好的路程」，設置LED燈光流動牆；LB06站（三峽）「足跡‧築蹟」，用木雕刻畫三峽歷史記憶；LB08站（鶯歌車站）的「陶鄉」和「蘆葦花燈」，呼應陶瓷藝術與大漢溪秋天的景象；LB09站（陶瓷老街）的「有趣」，設置充滿童趣的裝置藝術座椅。

車站美學有三大主軸，包括土城「綠色科技」、三峽「水韻藍染」、鶯歌「生態陶遊」，採用極簡造型設計，點綴都市景觀，也打造原住民風格及客家彩繪列車，成為移動式風景。

三鶯線車站取得綠建築標章，圖為鶯歌車站的設計「蘆葦花燈」模擬圖。 （捷運工程局提供）

三鶯線車站取得綠建築標章，圖為龍埔站模擬圖。 （捷運工程局提供）

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