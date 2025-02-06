桃園虎頭山會稽掩埋場又燒 居民盼撤場

虎頭山會稽垃圾掩埋場4日晚間火災，現場冒出熊熊火焰、濃煙竄升。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/02/06 05:30

前晚起火濃煙竄升 上百消防、義消灌救 昨凌晨撲滅

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場前晚近八點火災，起火處是鐵皮建築物，頓時烈焰、濃煙竄升，市消防局出動上百位消防、義消人員灌救，直至昨天凌晨兩點廿六分殘火處理完成，但已影響桃園、龜山、蘆竹等區空氣品質，鄉親無奈該掩埋場已多次起火，好險此次燒的是鐵皮屋，沒有延燒到戶外掩埋區，否則不知道要多久才能撲滅，希望掩埋場能徹底撤場。

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不再處理生垃圾 改當暫置場

市府環境管理處長張書豪表示，桃園區成功路三段的會稽掩埋場已不再處理生垃圾，改當資源回收物及大型家具的暫置場，原掩埋場以土覆蓋進行復育工作，資收車滿載後就近暫置於此，避免延誤到收運垃圾的時間，大約一、兩天就會清運離場。

疑鋰電池等資收物引起

但春節前資收物是平日的兩倍以上，這次起火原因不排除是資收物未確實分類，挾雜鋰電池，將加強宣導民眾分類再交給資收車，並與超商等通路合作回收，避免類似事件再發生。

會稽掩埋場發生過多次火災，像二○二三年三、五月，燃燒的為戶外掩埋區，其中，三月火災近廿六小時才撲滅，鄰近學校、里都受到空氣污染危害，沒想到日前又火災；市消防局第一大隊長賴志忠表示，現場堆放大量廢棄物及木工用的松香水，火勢猛烈，主要燃燒資收物、傢俱、冷氣等家電及車輛一輛，燃燒面積約二五○○平方公尺。

桃園區寶山里長黃寬量案發當晚實勘，並透過臉書等管道提醒里民留意空品，他表示，慶幸這次沒有延燒到戶外，否則又要悶燒個兩、三天才能撲滅，該場位於上風處，下風處屬人口密集區，每次火警影響空品甚鉅，早期掩埋的是生垃圾，即使覆土復育，仍有污水影響環境與土壤之虞，周邊各里長昨集會討論，希望掩埋場能徹底清除、撤場，做好環境復育，不再當資收物暫置場。

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