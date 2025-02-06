機捷A16、A20附近 燈會期間免費停車

桃園機場捷運A20興南站附近停車場於台灣燈會期間開放免費停車。（記者周敏鴻攝）

2025/02/06 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今年「台灣燈會」主燈展演場位於桃園機場捷運A18高鐵桃園站前，行政區屬桃園市中壢區，市府規劃機捷A16橫山站、A20興南站附近停車場，各約三千六百席、二千五百席，燈會期間提供免費停放，開放時間為每週一到四的下午一點到深夜十一點，及每週五到日上午九點到深夜十二點，請開車來賞燈民眾多加利用，再轉乘機捷到燈區，可避免塞車。

市警局交通警察大隊長李維振建議，來自中壢以北且自行駕車遊客，從國道二號大園交流道出匝道前往橫山站周邊停車場停車，來自中壢以南且自行駕車的遊客則由國道一號平鎮系統交流道，銜接台六十六線道行經台卅一線道、中豐北路前往興南站周邊停車場停車，轉乘機捷到高鐵桃園站出站賞燈。

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高鐵站前路 10日起封閉

市府觀光旅遊局與交通局十日起封閉高鐵站前路，高鐵桃園站旁「嘟嘟房（高鐵桃園三站）停車場」高鐵站前路的出入口也將封閉，僅開放車輛從高鐵北路一段的出入口進出；民眾要接送搭乘高鐵的親友，車輛可臨停高鐵北路一段第一臨停接送區（位於高鐵站八號出口出站處）外，市府再增設青峰路一段第二臨停接送區，往返高鐵站步行僅約五分鐘。

燈區周邊道路規劃洽溪路等路段為全時段徒步區，青埔路等路段為時段性徒步區，青境路等路段為時段性車行管制區；十一日起執行「公車專用道管制」，管制青昇路（中正東路到領航南路）、領航南路等；YouBike站點高鐵桃園站三號出口、青塘園將暫停營運，詳情可查詢「2025台灣燈會」網站（https://2025taiwanlanternfestival.org/Traffic）。

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