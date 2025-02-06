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    基捷第二階段路線 市長、議長不同調

    基隆捷運第一階段只做到八堵站。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運第一階段只做到八堵站。（記者盧賢秀攝）

    2025/02/06 05:30

    八堵到基隆市區 童子瑋主張台鐵換捷運 謝國樑認為兩者可並行

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天舉行新春團拜，議長童子瑋和市長謝國樑都提到推動基隆捷運，但雙方對第二階段八堵到基隆市區的路線不同調；童子瑋主張「台鐵換捷運」，其他方案都遙不可及，強調「政治人物要對歷史負責」。謝國樑則主張不廢台鐵，從八堵站繞到基隆長庚商圈。

    二階路線 預計5月說明規劃草案

    基隆捷運第一階段從南港到八堵，新北市捷運局已將基本設計工程經費報交通部審查；第二階段八堵到基隆市區路線，市府已委託顧問公司評估，預計五月在市議會定期會說明規劃草案，下半年召開公聽會。

    謝︰二選一會有7、8年空窗期

    童子瑋主張八堵到基隆走台鐵路廊「台鐵換捷運」；謝國樑則認為，捷運和台鐵不會二選一，否則會有七、八年時間沒有台鐵也沒有捷運，將嚴重衝擊通勤族權益。昨天市議會舉行新春團拜，基隆捷運再度引起話題，謝國樑致詞時表示，每個月都召開基隆捷運專案會議，並已設立專案辦公室，希望能夠迅速按期程逐步落實。

    童︰基隆空間腹地不足 必須選擇

    童子瑋致詞時表示，基隆捷運是基隆未來廿年最重要的建設，期待大家花點時間跟力氣了解市民的意見跟聲音；他受訪時表示，雙北及桃園因為捷運帶動整個城市的發展，現在基隆捷運分兩階段執行是有其背景，因為八堵到基隆只有一個路廊，基隆市空間腹地不足，必須面臨選擇，台鐵和捷運都可維持是最好，但現在面臨二選一的選擇。

    童子瑋強調，每位政治人物都要對歷史負責，基隆要進步，必須和北台灣交通串聯，市政府應做好通勤的配套。八堵到基隆第二階段的路線規劃，要以基隆未來廿年、卅年甚至五十年城市發展來考量。

    基隆市議會昨舉行新春團拜，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）對基捷二階路線意見不同。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會昨舉行新春團拜，市長謝國樑（左）與議長童子瑋（右）對基捷二階路線意見不同。（記者盧賢秀攝）

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