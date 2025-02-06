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    蔣萬安逛書展 將籌設台北作家獎

    台北市長蔣萬安在西本願寺「祈福燈林區」的祈願卡，被發現寫錯字，將蛇右半邊的「它」寫成「宅」。（擷取自蔣萬安臉書）

    台北市長蔣萬安在西本願寺「祈福燈林區」的祈願卡，被發現寫錯字，將蛇右半邊的「它」寫成「宅」。（擷取自蔣萬安臉書）

    2025/02/06 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天參觀台北國際書展，選購了廿本書，並宣布明年將頒發第一屆台北作家獎，希望能創造出如金庸武俠小說中華山論劍的盛況，文風興盛百家爭鳴；對於自己在台北燈節祈願卡上，把「蛇」寫成「虫宅」被抓包，他笑答「會回家好好罰寫」。

    蛇字寫錯 自嘲回家罰寫

    蔣萬安昨天參觀國際書展，逛了多家出版社，為自己跟家人選購了廿本書，涵蓋AI科技、國際局勢、城市治理、文化歷史等議題；他表示，一座城市的進步，不只來自高樓林立的五光十色，更重要的是來自創作者筆下的光亮。明年將與台北書展基金會合作選出當年度出版的台北作家，鼓勵更多創作能量，如金庸武俠小說中華山論劍，文風興盛百家爭鳴的情形。

    而他日前邀日本台灣交流協會代表片山和之夫婦等人觀賞台北燈節，一起在西本願寺「祈福燈林區」寫下祈願卡；片山和之寫著「日台友誼，萬古長青」，蔣萬安寫下「風調雨順，合境平安，『虫宅』麼都好，台日友好」十六字，被眼尖的民眾發現錯字，蔣萬安參觀書展前被問到此事，笑答「會回家好好罰寫」。

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