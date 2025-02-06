北市聯醫婦幼院區 明年轉型專科醫院

台北市立聯合醫院婦幼院區將於明年成為婦幼專科醫院。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安去年指示聯合醫院婦幼院區朝恢復獨立的婦幼專科醫院推動，聯合醫院評估後，在本週市政會議提出報告，蔣萬安裁示明年成立婦幼專科醫院，發展全齡、全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護，也指示聯醫做好全方位的社區醫院角色，區別出與醫學中心不同的定位。

聯醫提出的規劃報告，將依不同生命歷程，提供女性和兒童連貫且完整的保健和醫療服務，婦女照護包括孕前診療及生殖醫學中心、優質產檢及精準遺傳診斷、友善生產及產後多元照護、骨盆醫學、女性醫學及婦癌一站式篩檢及個管。

請繼續往下閱讀...

兒童健康照護分三段五級預防，包括學童健檢、疫苗注射等初段預防，次段預防的新生兒篩檢，做好早期診斷早期治療，第三段預防則有早產兒加護及重症、出院準備，以及兒童早療、復健及長照等，也將規劃婦幼兒童住宿型長照機構，提供喘息、安置及兒童急性後期照護（PAC）。

蔣萬安要求相關單位掌握財務、人力、相關院區改建進度，明年完成婦幼專科醫院；也提到北市醫學中心密度高，如何區別出不同於醫學中心的定位，是市立醫院成敗的關鍵，聯醫的目標並非趕上醫學中心，而是要做能「治得好一般疾病、發現得了重大疾病、處理得好慢性疾病」的全方位社區醫院，各院區能發展出各自特色，提供市民更好的服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法