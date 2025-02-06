單車懸空掛橫桿 北捷︰最高可罰7500元

去年北捷旅客前5大開罰違規行為

2025/02/06 05:30

數名車主挨批危險又沒水準 北捷提醒應「車不離身」 限搭頭尾車廂

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運每日載運超過二百萬人次旅客，偶有旅客違反相關法令被開罰，四日有民眾攜帶自行車搭捷運，將自行車懸空掛在車廂上方扶手橫桿上，任由單車在列車行進時搖晃，幾名車主則席地而坐自顧自地滑手機，被批危險又沒水準。台北捷運公司表示，旅客行為已影響行車安全，民眾攜帶自行車搭捷運應「車不離身」，隨時扶車。

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旅客若損捷運設備 北捷得拒載

北捷表示，自行車停放捷運車廂僅限第一節及最後一節，且應停放於車門中間立柱兩側或指定處，並與列車行駛方向垂直，同時也應「車不離身」，旅客必須隨時扶持自行車。而旅客行為若有造成捷運系統設備損壞、運轉障礙或構成危險之虞，北捷得拒絕運送。

北捷指出，本案旅客行為已影響行車安全，依《大眾捷運法》第五十條影響作業秩序及行車安全之行為，經勸止不聽者，可處一千五百元以上七千五百元以下罰鍰。北捷提醒，搭捷運如遇任何異常狀況，在列車上可透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

同站進出逾15分鐘 須加收20元

此外，一名女子日前刷卡進捷運府中站後未搭車，和家人在站內聊天約一小時，出站刷卡共被扣款四十元，令她相當不滿，找站務人員理論。北捷說明，同站進出者應支付最低單程票票價廿元；另同一車站進出最大時限為十五分鐘，違反規定者應再繳交或自動扣除廿元。

不同站進出 最大停留時限2小時

根據台北捷運旅客須知第十三點，經驗票閘門進入付費區至離開付費區有停留時間限制規定，不同車站進出，最大時限為二小時；同一車站進出，最大時限為十五分鐘，違反規定者，另外應於車站詢問處繳交或由驗票閘門自動扣除單程票最低票價廿元，不會累計時間加倍扣款。

於禁止飲食區飲食 常見違規行為

而根據北捷開罰情形，違規行為以在禁止飲食區違規飲食、未經驗票程序進出車站、任意操控站車設備或妨礙系統運作、未經許可銷售物品設攤等商業行為、不聽勸導及對車站人員謾罵或暴力相向，以及妨礙執行職務最常見；呼籲民眾搭乘捷運務必遵守相關規定，維護優質捷運乘車環境。

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